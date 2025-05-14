Под Волгоградом чиновники осилили новый водовод для больных и здоровых





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области по требованию прокуратуры чиновники проложили новый водовод на территории рабочего поселка Средняя Ахтуба. Как сообщает ИА «Высота 102», надзорное ведомство обратилось в суд в интересах жителей почти 100 домов, а также поликлиники.

Причиной для проверки прокуратуры послужили жалобы жителей Средней Ахтубы на частые отключения воды из-за аварий.

– В связи с участившимися случаями аварийного отключения водоснабжения прокуратурой Среднеахтубинского района по итогам проверки в суд было подано исковое заявление о возложении обязанности на администрацию городского поселения провести работы по замене ветхого участка водопровода, – сообщила официальный представитель прокуратуры Оксана Черединина.

Рассматривался иск в районном суде. В итоге заявление прокуратуры было удовлетворено, а чиновники Средней Ахтубы исправили ситуацию.

– В настоящее время судебный акт фактически исполнен – аварийный участок водопровода заменен, – сообщили Черединина.