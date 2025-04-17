«Я детей спасал»: многодетного отца-одиночку из Волгоградской области обвинили в дезертирстве с СВО и дали 5 лет

Участник СВО из Жирновского района Волгоградской области Руслан Жадаев по приговору Волгоградского гарнизонного суда получил 5 лет колонии-поселения за самовольное оставление военной части. Если приговор мужчине, который добровольно отправился защищать интересы родины, оставят в силе, его четверо детей отправятся в детский дом.

«Принял решение ночью»

Как рассказал ИА «Высота 102» Руслан Жадаев, решение пойти на СВО он принял в начале марта 2022 года почти сразу после объявления специальной военной операции.

- Ночью лежал, смотрел телевизор, там выступал Путин с обращением. Прямо за сердце взяло. Тогда и решил, что мне надо идти. Я в армии служил водителем, был уверен, что справлюсь. Ни с кем не советовался. Да и родственников у меня нет. Жену, детей поставил перед фактом и уехал, - вспоминает Руслан.

Мужчина жил в селе Федоровка Жирновского района с супругой, воспитывал четверых детей: 13-летнего Ваню, 11-летнюю Бэллу, 9-летнего Сашу и 8-летнего Руслана. В мирной жизни работал скотником. Когда принял решение идти на СВО, записался добровольцем в отряд «Барс». Однако примерно через два месяца ему пришлось вернуться из-за проблем со спиной, которые обострились из-за нагрузок. Снова за ленточку он вернулся уже в конце весны 2022 года, едва подлечившись и невзирая на предупреждения врачей, что он может стать инвалидом. Но врач оказался прав и в июле ему снова пришлось обращаться за медицинской помощью. Руслан вернулся на гражданку, даже устроился на работу. А в феврале 2023 года вновь не выдержал и подписал уже контракт с ВС РФ. Но вскоре снова сорвал спину, когда эвакуировал раненых бойцов с поля боя. Ситуация стала критической – у него отнялась левая рука, а передвигаться он мог, только тягая за собой ногу.

Мужчину положили в госпиталь в Донецке, но врачи не стали лукавить и заявили, что ему нужна срочная операция, но в условиях более оснащенных медучреждений.

- В конце лета 2023 года я вернулся в Волгоград, лег в госпиталь, стал проходить ВВК от военной части, к которой был прикреплен, - рассказывает Руслан. - Командование было в курсе, что со мной, что я решаю вопрос со здоровьем. А тут вдруг как гром среди ясного неба – звонок из администрации Жирновского района. Мне сообщили, что моя жена сильно пьет, когда приехали проверить условия детей, она спала мертвецки пьяной. Я в шоке был. Конечно, знал, что у Татьяны проблемы с алкоголем. Когда дома был, боролся с этим, контролировал. Ну, а как уехал, она снова сорвалась. Добило меня, когда она позвонила, сказала, что устала и уезжает в Москву. На детей ей было наплевать. Я пошел к командованию, все объяснил, что у меня дети одни остались. Меня отпустили и я поехал домой, - продолжает Руслан.

«Детей бросила жена»

По словам Руслана, когда он приехал домой, увидел голодных и испуганных детей.

- Они мне рассказали, что иногда не ели по три дня, когда жена была в запое. Мало того, оказалось, что жена оставила кучу долгов – брала в долг продукты в магазине, занимала у соседей, не оплачивала коммуналку. Я не знал, за что хвататься. Никаких бешеных денег мне не платили, что было, я все отправлял в семью, - утверждает собеседник.

Когда Руслан подписывал контракт, тогдашний глава Жирновского района Александр Шевченко спросил мужчину, чем может помочь его семье.

- Я тогда попросил его о гуманитарке для своих ребят. Но он настаивал, мол, давай что-нибудь для родных сделаю. Тогда я попросил, чтобы он устроил детей в кадетский корпус в Урюпинске – хотел, чтобы они стали военными, - продолжает свой рассказ Руслан.

Александр Шевченко свое обещание выполнил. Руслан выслал деньги жене Татьяне, чтобы она купила детям кадетскую форму, в том числе утепленную, и дети, кроме самого младшего, отправились в новое учебное заведение.

Однако оказалось, что супруга приобрела лишь летний комплект формы. Все остальное, предполагает мужчина, она просто пропила. Наступала осень, детям не в чем было ходить в кадетском корпусе, они стали болеть, и Руслану пришлось забрать их домой. Старших устроил обратно в сельскую школу, а младшего возил в детский сад в Жирновск. По ночам ездил таксовать в Жирновск, чтобы хоть что-то заработать, под утро возвращался домой, а потом снова в райцентр.

- У Русика проблемы с речью были, поэтому ему нужен был специальный детский сад с логопедом. Каждый день накручивал по 35 километров. Привезу его туда, посплю немного в машине и снова таксовал. Надо было с долгами жены рассчитываться, потихоньку их погашал. Соседи помогали мне продуктами – кто картошки принесет, кто мяса, спасибо им большое, - вспоминает Руслан.

«Я не отдыхал, я пахал»

Все это время, утверждает Руслан, он был на связи с командованием военной части.

- Сначала меня в розыск объявили, но я проинформировал командование о своей ситуации, и с розыска меня сняли. Единственное, что просили, чтобы я подтверждал документами, что происходит. Я так и делал, отправлял справки из администрации района, где подтверждалось, что я один воспитываю детей. Мне все это время и зарплату платили – немного, конечно, около 30 тысяч, но они сильно выручали. А летом 2024 года позвонили из военно-следственного отдела, заявили, что меня разыскивают за самовольное оставление части. Я все объяснил следователю, но все было бесполезно. Меня привезли в Волгоград на сборный пункт, где я провел около 3 месяцев без права передвижения. А детей поместили в Волжский социально-реабилитационный центр, - говорит мужчина.

А за несколько месяцев до этого Руслан подал на развод с женой и на лишение ее родительских прав. Суды откладывались несколько раз, так как со сборного пункта его не отпускали на заседания. К счастью, командование вошло в положение и завершить начатое ему все же удалось. Он официально развелся с супругой и лишил ее прав на детей. К тому времени, правда, следователь закончил расследование уголовного дела в отношении него.

- Может, я неправильно поступил, что мне надо было сразу в сентябре 2023 года явиться в военную комендатуру, объяснить свое положение. Но мне тогда не до этого было – пришлось решать проблемы с детьми. Но я был уверен, что, если командование в курсе, то я ничего противозаконного не совершаю. Но, если что-то нарушил, я готов был отвечать. Правда, не ожидал, что меня накажут так сурово, - подводит к главному Руслан.

Оказалось, что в материалах уголовного дела Руслана обвинили в том, что он уклонился от прохождения военной службы, «желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей».

- Для меня это стало шоком. Я отдыхать не собирался и не отдыхал. У меня были проблемы со здоровьем, которые я решал. И дети остались одни. Не знаю, как это оказалось в материалах дела. У меня еще в госпитале резко ухудшилось зрение. Я почти не видел, что подписывал. А потом все это в суде прозвучало. Я вину признавал за то, что не явился сразу, как в деревню вернулся, в военную комендатуру. А так, в чем я был виноват? Что помчался спасать детей? – недоумевает собеседник.

В итоге Волгоградский гарнизонный суд приговорил Руслана к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении по ч. 5. ст. 337 УК РФ. И это несмотря на то, что суд признал, что в родном селе он занимался уходом за несовершеннолетними детьми, мать которых перестала исполнять свои родительские обязанности. Однако это обстоятельство прозвучало лишь фоном и повлияло только на то, что категорию преступления, предусмотренного этой статьей, с тяжкого ему изменили на преступление средней тяжести.

«Просим оправдать»

Адвокат Руслана Евгений Дереза уже обжаловал это решение в апелляционной инстанции.

- По приговору Волгоградского гарнизонного военного суда от 07.02.2025 года Жадаев Р.М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы), и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил и осуждённым и защитником обжалуется в апелляционном порядке в Южный окружной военный суд. По делам данной категории для квалификации содеянного по статье 337 УК РФ необходимо установить наличие цели - уклониться от исполнения обязанностей военной службы на определенный срок, предусмотренный указанной нормой (абз. 3 п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 мая 2023 г. № 11). Цель, как выяснилось по делу, - забота о малолетних детях, не оставление их одних в опасности в силу малолетнего возраста. Все эти обстоятельства процитированы в приговоре, но не приняты во внимание, - комментирует защитник.

- А если цель - не уклониться от исполнения обязанностей военной службы, а забота о детях, то и преступления по статье 337 УК РФ нет, а значит, отец детей должен быть оправдан. Согласно ст.17 УПК РФ судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. В соответствии с ч. 3 ст.14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого. Поэтому защита надеется на правосудие, какое предусмотрено уголовно-процессуальным законом, - продолжил адвокат.

По мнению Евгения Дерезы, «имеет место несоответствие выводов суда фактическим обстоятельства дела, установленным судом первой инстанции». В связи с чем защитник просит судебную коллегию по уголовным делам Южного окружного военного суда отменить обвинительный приговор и оправдать его подзащитного.

До рассмотрения апелляционной жалобы Руслан пока остается на свободе. При этом незадолго до вынесения приговора его уволили с военной службы. К слову, не по отрицательным основаниям – по заключению ВВК ему присвоили категорию «Б», признав ограниченно годным.

Что будет с его детьми, Руслану уже рассказали в реабилитационном центре.

- Так как по закону братьев и сестер разлучать нельзя, то им сначала будут искать патронажную семью. Но меня предупредили, что шансов найти семью, которая согласится принять сразу четверых, почти нет. Если в течение месяца такую семью не найдут, детей отправят в детский дом. А я пойду в колонию. Судья, правда, сказал, что в колонии-поселении можно жить и с детьми. Но я не представляю, как это будет все выглядеть. Ладно, я отсижу. А детям-то за что? Зачем им жизни ломать? Они ревут в голос. Хотят в деревню обратно. А я не знаю, как им все объяснить, – не понимает мужчина.

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