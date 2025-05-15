Общество 15.05.2025 08:24
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15.05.2025 08:24
Почти 1 тысячу конфискованных телевизоров передали астраханские таможенники на нужды СВО. Как рассказали ИА «Высота 102» в Астраханской таможне, партию иностранных телевизоров и их комплектующих на общую сумму в 23 миллиона рублей обнаружила мобильная группа таможни на трассе в Волгоградской области при проверке грузового автомобиля.
Документы, подтверждающие таможенное оформление перевозимых товаров на территории ЕАЭС, у водителя отсутствовали. Товары были ввезены в Россию без уплаты таможенных платежей. Они предназначались для розничной продажи в СКФО и ЮФО. Партия товаров изъята и по решению суда обращена в доход государства. А затем была отправлена для подразделений Южной группировки войск Министерства обороны.
В зоне СВО телевизоры используются в информационных пунктах полков и госпиталях, служат для демонстрации видеосюжетов патриотической направленности, а также для информационной работы и учебы в командных пунктах подразделений, отметили в ведомстве.
Фото Астраханской таможни
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