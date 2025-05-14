Турпоток в Волгоградской области вырос на 8% на майские праздники

Общество 14.05.2025 16:29
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14.05.2025 16:29
Рост турпотока в регион составил 8% в период с 1 по 10 мая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это было связано, прежде всего, с интересом жителей разных регионов России к мероприятиям, приуроченным к 80-летию Победы. Об этом свидетельствуют данные геоаналитической платформы «Геоэффект», проанализированные цифровой экосистемой МТС.
По данным аналитиков, чаще всего Волгоградскую область посещали мужчины — они составили 61% от общего количества туристов. Наиболее активной возрастной группой стали россияне от 35 до 44 лет — 23% от общего потока. Также в тройку самых путешествующих вошли туристы в возрасте 45–54 лет и 25–34 лет.
В топ-5 регионов по числу туристов, посетивших Волгоградскую область в майские праздники, вошли, помимо Москвы и Московской области, Ростовская область, Краснодарский край, а также Саратовская и Астраханская области.
Помимо близлежащих регионов, в Волгоград также приезжали туристы из Санкт-Петербурга, Нижегородской области и Татарстана. Наибольшая доля туристов по-прежнему предпочитала однодневные поездки — 51%. Однако, по данным аналитиков, вырос интерес и к более длительным маршрутам: 27% туристов путешествовали в регионе 1–2 дня, 14% — 2–3 дня, а 8% — от 3 до 7 дней.
— Мы видим, что Волгоградская область становится более привлекательной для туристов из разных уголков страны. Интерес к региону обусловлен не только богатым историческим наследием, но и активной событийной повесткой. Праздничные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы, сыграли важную роль в увеличении турпотока, а данные геоаналитики помогают нам лучше понимать потребности туристов, — прокомментировала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
Фото: архив V102.RU
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