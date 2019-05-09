Происшествия

В Волгограде столкнулись рейсовый автобус и "КамАЗ", погиб водитель грузовика

Происшествия 09.05.2019 10:09
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09.05.2019 10:09


Один человек погиб и один пострадал в аварии произошедшей  в Дзержинском районе. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" источники в экстренных службах региона, по предварительным данным,  накануне около десяти часов вечера напротив дома №16 по улице Краснополянской столкнулись автобус маршрута №95 и "КамАЗ". При столкновении погиб водитель грузовика, а 55-летний шофер автобус госпитализирован в БСМП №25. Личность погибшего, а также обстоятельства ДТП уточняются.

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