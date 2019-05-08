От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 14:53
1549 0
08.05.2019 14:53
Сегодня в 20.30 на площади перед зданием музея-панорамы «Сталинградская битва» состоится концерт Ансамбля песни и пляски Южного военного округа.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея, в программе прозвучат песни военных лет, а также произведения современных авторов на военно-патриотическую тему.
Напомним, Ансамбль песни и пляски Южного военного округа является старейшим коллективом Вооруженных Сил Российской Федерации. Он был создан в грозном 1943 году, его первыми зрителями стали солдаты и офицеры, а также жители освобожденных городов. За 70 лет своего существования прославленный ансамбль дал свыше 13 000 концертов.
После концерта волгоградцы и гости города-героя увидят фейерверк.
Реклама
Популярное по теме
02.05.2019 19:11
16136 0
11.04.2019 12:52
9114 0
08.05.2019 14:53
1550 0
В Москве родным погибшего сталинградца вручили орден Славы спустя 74 года08.05.2019 17:39
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 17:39
2734 1 Обсудить
В Волгограде появится улица имени Клементины Черчилль08.05.2019 15:41
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 15:41
3251 14 Обсудить
Бойцы ОМОНа провезли дитя Сталинграда по памятным местам08.05.2019 13:35
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 13:35
416 2 Обсудить
Ретропоезд «Воинский эшелон» прибыл в Волгоград08.05.2019 12:20
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 12:20
581 3 Обсудить
Сбербанк поздравляет с Днём Великой Победы08.05.2019 11:46
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 11:46
302 0 Обсудить
Впервые в Волгограде в колонне "Бессмертного полка" пройдут священнослужители08.05.2019 11:04
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 11:04
6989 42 Обсудить
В Волгограде память отдавших жизни за Победу воинов почтили у Вечного огня08.05.2019 11:04
От Сталинграда - до Великой Победы 08.05.2019 11:04
544 9 Обсудить
В Волгоградской области перезахоронили останки павших на высоте 117 воинов-сибиряков03.05.2019 16:12
От Сталинграда - до Великой Победы 03.05.2019 16:12
8570 0 Обсудить
В центре Волгограда проходит первая открытая репетиция парада Победы (ФОТО)02.05.2019 19:11
От Сталинграда - до Великой Победы 02.05.2019 19:11
16136 0 Обсудить
Московский "Обелиск" ищет родных павшего в боях сталинградца01.05.2019 18:04
От Сталинграда - до Великой Победы 01.05.2019 18:04
3974 0 Обсудить
"10 тысяч рублей ко Дню победы": в Волгоградской области осталось 1435 ветеранов29.04.2019 16:15
От Сталинграда - до Великой Победы 29.04.2019 16:15
3046 3 Обсудить
Ретропоезд «Воинский эшелон» совершит праздничный тур по Волгоградской области11.04.2019 12:52
От Сталинграда - до Великой Победы 11.04.2019 12:52
9114 0 Обсудить
Война на конвертах: в Мемориально-историческом музее открыли выставку о почтовой связи в годы Великой Отечественной войны29.03.2019 14:09
От Сталинграда - до Великой Победы 29.03.2019 14:09
5522 0 Обсудить
В Волгограде перед Знаменем Победы юнармейцы поклялись быть верными Отечеству26.02.2019 16:41
От Сталинграда - до Великой Победы 26.02.2019 16:41
13977 0 Обсудить
«Вот это губернатор!»: волгоградские ветераны оценили стрельбу из пулемета «Максим»22.02.2019 12:03
От Сталинграда - до Великой Победы 22.02.2019 12:03
14379 11 Обсудить
Реклама