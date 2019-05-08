



Сегодня в 20.30 на площади перед зданием музея-панорамы «Сталинградская битва» состоится концерт Ансамбля песни и пляски Южного военного округа.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея, в программе прозвучат песни военных лет, а также произведения современных авторов на военно-патриотическую тему.

Напомним, Ансамбль песни и пляски Южного военного округа является старейшим коллективом Вооруженных Сил Российской Федерации. Он был создан в грозном 1943 году, его первыми зрителями стали солдаты и офицеры, а также жители освобожденных городов. За 70 лет своего существования прославленный ансамбль дал свыше 13 000 концертов.

После концерта волгоградцы и гости города-героя увидят фейерверк.