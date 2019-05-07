Борьба с коррупцией 07.05.2019 17:21
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07.05.2019 17:21
Декларации о доходах членов избирательной комиссии Волгоградской области появились сегодня в публичном доступе. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ИКВО. Заработок председателя комиссии Виктора Черячукина по итогам 2018 увеличился на 270 тысяч рублей почти до 3 млн рублей. В перечне его имущества перемен не произошло. По-прежнему во владении чиновника квартира площадью 80 квадратных метров, гараж, два небольших земельных участка и недостроенный объект. Главе избиркома принадлежит кроссовер «Volkswagen Tiguan». Супруга Черячукина также задекларировала чуть больший доход, чем годом ранее - порядка 1 млн рублей.
Остальные двое членов избиркома области, работающие на постоянной основе, похвастаться индексацией заработной платы не могут. Так, доход секретаря комиссии Анатолия Ярылкина уменьшился почти на 200 тысяч до 2,7 млн рублей. Также годовой заработок снизился у зампредседателя избиркома Юлии Чернышковой, которая в настоящее время находится в декретном отпуске.
Среди председателей территориальных избиркомов в Волгоградской области самый состоятельный – Андрей Спиричев, возглавляющий ТИК Дзержинского района. Также, как и глава облизбиркома, он заработал в минувшем году чуть менее 3 млн рублей. Спиричев владеет двумя земельными участками, жилым и садовым домами, двумя встроенными помещениями, ездит на «Toyota Camry». Напомним, в 2018 году на выборах в Волгоградскую городскую думу ТИК Дзержинского района исполняла полномочия горизбиркома.
2019 год, напомним, особенный для избирательной комиссии Волгоградской области. 8 сентября в регионе пройдут выборы губернатора и депутатов областной думы.
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