Волгоградские чиновники отчитались о заполнении Волго-Ахтубинской поймы

Экология 07.05.2019 14:07
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07.05.2019 14:07
«Вода зашла во все основные ерики и протоки Волго-Ахтубинской поймы», - об этом сегодня заявил председатель облкомприроды Виталий Сазонов во время выездного совещания на борту судна губернатора с руководителями профильных ведомств. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня последний день максимальных сбросов воды на Волжской ГЭС, дальше процесс пойдет на уменьшение. «Для этого года характерно более рациональное использование водных запасов», - пояснил Виталий Сазонов.
По словам руководителя облкомприроды, затем, при наступлении маловодного периода, ближе к середине-концу лета, планируется организовать подкачку с целью сохранения запасов водоемов. Задача – максимально сохранить воду в пойме и обеспечить работу гидротехнических сооружений. «На это в бюджете предусмотрены средства, пойма останется с водой», - подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Также сегодня стало известно о начале конкурсных процедур на подготовку проекта строительства мини-ГЭС для обеспечения водой поймы и выработки энергии. На создание проекта уже выделено 722 миллиона рублей, само строительство, по предварительным оценкам, обойдется в 10-15 миллиардов. Объект уже включен в профильную госпрограмму, предусмотрено финансирование из бюджетов разных уровней. Мини-ГЭС фактически полностью решит проблему обводнения Волго-Ахтубинской поймы даже в периоды маловодья, так как вода будет сбрасываться в Ахтубу. А именно из этой реки и получают живительную влагу ерики и протоки поймы. Мини-ГЭС в районе старого русла реки Ахтубы будет представлять из себя водопропускное сооружение с расчетным расходом воды 100 кубометров в секунду. Проектирование объекта регионального значения должно завершиться в течение двух лет.
Напомним, ранее волгоградские экологи выражали обеспокоенность в связи с коротким периодом максимальных сбросов воды на Волжской ГЭС. По мнению ученых, этого может оказаться недостаточным для наполнения водоемов поймы.
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