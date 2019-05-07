Волгу в Волгограде спасут от неочищенных стоков за 1,3 млрд рублей

Экология 07.05.2019 10:55
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07.05.2019 10:55
Строительство 14 новых коллекторов ливневой канализации с очистными сооружениями планируется на берегу Волги в районе Волгограда. Об этом, как сообщает корр. ИА "Высота 102", заявил сегодня в ходе инспекционной поездке по реке вдоль Волгограда губернатор Андрей Бочаров. Стоимость проекта составит 1,3 миллиарда рублей. По словам главы региона, реализация проекта направлена на оздоровление Волги, куда до сих пор попадают неочищенные стоки.
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