



Упрощенную систему голосования за проекты федерального закона готовятся освоить депутаты Волгоградской облдумы. Как сообщает ИА «Высота 102», новый порядок закрепят в регламенте заксобрания. Сегодня руководитель профильной комиссии Евгений Шаманаев внес в парламент соответствующий документ.

Так, предлагается «в случае необходимости безотлагательного принятия решения» ввести в практику опрос депутатов о поддержке проекта федерального закона. Инициатором экспресс-голосования могут стать председатель думы, а также руководители профильных комитетов или комиссий. Ответственным за процедуру будут назначать одного из сотрудников аппарата парламента. «Опрос депутатов проводится путем сбора их личных подписей или с использованием электронной информационной системы», - указано в проекте внесения изменений в регламент облдумы. Опрос будет состоявшимся, если в нем примут участие более 50% от установленного количества народных избранников. Решение по вопросу в целом будет считаться принятым, если документ поддержит большинство от числа «слуг народа».

Напомним, за последние месяцы депутатам Волгоградской облдумы несколько раз приходилось по «пожарной тревоге» являться в зал заседаний для проведения внеочередного собрания. Два последних таких мероприятия закончились скандалами. Так, 6 марта при обсуждении инициативы о социальных доплатах пожилым гражданам нардеп Гасан Набиев назвал пенсионеров, получающих 8,5 тысяч рублей в месяц, тунеядцами и алкашами. За свое высказывание депутат поплатился мандатом и членством в «Единой России». Высказывание волгоградского парламентария процитировали ведущие российские СМИ и осудили высокопоставленные федеральные политики. 8 апреля другой депутат – руководитель фракции ЛДПР Юрий Чекалин – публично признался в нежных чувствах к партии власти. Спустя пару дней его изгнали из либерал-демократического движения.



