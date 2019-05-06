Политика

Депутатов Волгоградской облдумы избавят от необходимости лишний раз ехать на работу

Политика 06.05.2019 17:50
10923 11
06.05.2019 17:50


Упрощенную систему голосования за проекты федерального закона готовятся освоить депутаты Волгоградской облдумы. Как сообщает ИА «Высота 102», новый порядок закрепят в регламенте заксобрания. Сегодня руководитель профильной комиссии Евгений Шаманаев внес в парламент соответствующий документ. 
Так, предлагается «в случае необходимости безотлагательного принятия решения» ввести в практику опрос депутатов о поддержке проекта федерального закона. Инициатором экспресс-голосования могут  стать председатель думы, а также руководители профильных комитетов или комиссий. Ответственным за процедуру будут назначать одного из сотрудников аппарата парламента. «Опрос депутатов проводится путем сбора их личных подписей или с использованием электронной информационной системы», - указано в проекте внесения изменений в регламент облдумы. Опрос будет состоявшимся, если  в нем примут участие более 50% от установленного количества народных избранников. Решение по вопросу в целом будет считаться принятым, если документ поддержит большинство от числа «слуг народа». 
Напомним, за последние месяцы депутатам Волгоградской облдумы несколько раз приходилось по «пожарной тревоге» являться в зал заседаний для проведения внеочередного собрания. Два последних таких мероприятия закончились скандалами. Так, 6 марта  при обсуждении инициативы о социальных доплатах пожилым гражданам  нардеп Гасан Набиев назвал пенсионеров, получающих 8,5 тысяч рублей в месяц, тунеядцами и алкашами. За свое высказывание депутат поплатился мандатом и членством в «Единой России». Высказывание волгоградского парламентария процитировали ведущие российские СМИ и осудили высокопоставленные федеральные политики. 8 апреля другой депутат – руководитель фракции ЛДПР Юрий Чекалин – публично признался в нежных чувствах к партии власти. Спустя пару дней его изгнали из либерал-демократического движения.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Винилон сайдинг. СТОП ЦЕНА 150руб/шт, дл=3,66м 8-8442-95-50-05

"Магазин медтехника" 8-800-5-503-503 Необходима консультация.
Популярное по теме
«Справедливая Россия» выдвинет своего кандидата на выборы губернатора Волгоградской области
01.05.2019 12:00
27998 0
В Волгоградской облдуме депутат от ЛДПР сделал политический «каминг-аут»
08.04.2019 14:00
16181 55
Пять депутатов Волгоградской облдумы захотели в ней остаться
08.04.2019 11:11
15326 29
Политика
06.05.2019 18:16
Политика 06.05.2019 18:16
1589 9 Обсудить

0
Далее
Политика
01.05.2019 12:00
Политика 01.05.2019 12:00
27998 0 Обсудить

0
Далее
Политика
01.05.2019 11:22
Политика 01.05.2019 11:22
7255 1 Обсудить

0
Далее
Политика
30.04.2019 17:41
Политика 30.04.2019 17:41
10702 17 Обсудить

0
Далее
Политика
30.04.2019 13:46
Политика 30.04.2019 13:46
10311 16 Обсудить

0
Далее
Политика
29.04.2019 11:56
Политика 29.04.2019 11:56
10948 28 Обсудить

0
Далее
Политика
24.04.2019 11:23
Политика 24.04.2019 11:23
7596 10 Обсудить

0
Далее
Политика
23.04.2019 16:06
Политика 23.04.2019 16:06
5287 15 Обсудить

0
Далее
Политика
23.04.2019 11:54
Политика 23.04.2019 11:54
2897 14 Обсудить

0
Далее
Политика
23.04.2019 10:18
Политика 23.04.2019 10:18
3237 13 Обсудить

0
Далее
Политика
22.04.2019 14:33
Политика 22.04.2019 14:33
8186 27 Обсудить

0
Далее
Политика
19.04.2019 12:27
Политика 19.04.2019 12:27
3982 14 Обсудить

0
Далее
Политика
18.04.2019 14:55
Политика 18.04.2019 14:55
16694 24 Обсудить

0
Далее
Политика
17.04.2019 14:43
Политика 17.04.2019 14:43
11980 50 Обсудить

0
Далее
Политика
10.04.2019 13:28
Политика 10.04.2019 13:28
12890 14 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:09
«Высота 102»ТВ: Волгоград потрясен страшной трагедией в московском Шереметьево Смотреть фотографииCмотреть видео
18:16
Экс-кандидат на пост главы Волгограда уволился из мэрииСмотреть фотографии
18:08
Житель Волгограда пытался задавить пристава, чтобы сохранить “Mercedes”Смотреть фотографии
17:59
В Волгограде осужденный за аферу экс-депутат попытался досрочно выйти на свободуСмотреть фотографии
17:50
Депутатов Волгоградской облдумы избавят от необходимости лишний раз ехать на работуСмотреть фотографии
17:35
В Волгоградской области с частной фирмы сняли муниципальную маскировкуСмотреть фотографии
17:34
Прокуратура добилась исправления ситуации на небезопасном шламонакопителе вблизи ВолгоградаСмотреть фотографии
17:09
В Волгограде в музее «Память» мультимедийные технологии «оживили» пленение ПаулюсаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:54
Житель Волгоградской области отправится в колонию за кражу нефтиСмотреть фотографии
15:13
В Волгоградской области сына экс-депутата облдумы Полицимако повторно судят за уход от налоговСмотреть фотографии
15:12
Волгоградский штаб ОНФ пожалуется главе «Лукойла» Алекперову на проблему «с душком»Смотреть фотографии
14:58
В Волгоградской области – первый заболевший Крымской геморрагической лихорадкойСмотреть фотографии
14:01
Женщина пострадала в двойном ДТП у “McDonald’s” на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
13:55
В Волгоградской области Роспотребнадзор обвинили в замыливании фактов незаконного слива фекалийСмотреть фотографии
13:09
В Волгограде рецидивиста взяли в чужом доме за поеданием тушенки (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:33
«Чудесное спасение»: двоим волгоградцам удалось выбраться из горящего самолета Москва-Мурманск Смотреть фотографии
12:24
В Волгограде неизвестные тайно продали квартиру заключенногоСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде военные отрабатывают синхронность выстрелов салюта в честь Дня ПобедыСмотреть фотографии
11:31
В городе Котельниково Волгоградской области основали «Зеленый фонд»Смотреть фотографии
11:22
Минфин РФ оштрафует Волгоградскую область из-за сельских чиновниковСмотреть фотографии
11:02
Губернатор Волгоградской области выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево Смотреть фотографии
10:18
Увеличилось количество пострадавших при столкновении автобуса и бензовоза в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:46
КС не указ: жителям Волжского не хотят прощать «долги» за двойные платежки по отоплению Смотреть фотографии
18:20
"Лето - это маленькая жизнь": волгоградцы строят планы на отпуск Смотреть фотографииCмотреть видео
16:52
Буйство желтого: цветущие одуванчики добавили красок ВолгоградуСмотреть фотографии
16:28
В вечной луже в центре Волгограда "утонуло" такси (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:03
Жители Волгограда неласково обходятся с желтыми велосипедамиСмотреть фотографии
15:22
Субботник обошел стороной многострадальный Комсомольский мост в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде столкнулись бензовоз и автобус, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
12:06
На Центральной набережной Волгограда трансформируют автомобильную развязкуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 