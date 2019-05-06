Политика 06.05.2019 17:50
10923 11
06.05.2019 17:50
Упрощенную систему голосования за проекты федерального закона готовятся освоить депутаты Волгоградской облдумы. Как сообщает ИА «Высота 102», новый порядок закрепят в регламенте заксобрания. Сегодня руководитель профильной комиссии Евгений Шаманаев внес в парламент соответствующий документ.
Так, предлагается «в случае необходимости безотлагательного принятия решения» ввести в практику опрос депутатов о поддержке проекта федерального закона. Инициатором экспресс-голосования могут стать председатель думы, а также руководители профильных комитетов или комиссий. Ответственным за процедуру будут назначать одного из сотрудников аппарата парламента. «Опрос депутатов проводится путем сбора их личных подписей или с использованием электронной информационной системы», - указано в проекте внесения изменений в регламент облдумы. Опрос будет состоявшимся, если в нем примут участие более 50% от установленного количества народных избранников. Решение по вопросу в целом будет считаться принятым, если документ поддержит большинство от числа «слуг народа».
Напомним, за последние месяцы депутатам Волгоградской облдумы несколько раз приходилось по «пожарной тревоге» являться в зал заседаний для проведения внеочередного собрания. Два последних таких мероприятия закончились скандалами. Так, 6 марта при обсуждении инициативы о социальных доплатах пожилым гражданам нардеп Гасан Набиев назвал пенсионеров, получающих 8,5 тысяч рублей в месяц, тунеядцами и алкашами. За свое высказывание депутат поплатился мандатом и членством в «Единой России». Высказывание волгоградского парламентария процитировали ведущие российские СМИ и осудили высокопоставленные федеральные политики. 8 апреля другой депутат – руководитель фракции ЛДПР Юрий Чекалин – публично признался в нежных чувствах к партии власти. Спустя пару дней его изгнали из либерал-демократического движения.
Реклама
Популярное по теме
01.05.2019 12:00
27998 0
08.04.2019 14:00
16181 55
08.04.2019 11:11
15326 29
Экс-кандидат на пост главы Волгограда уволился из мэрии06.05.2019 18:16
«Справедливая Россия» выдвинет своего кандидата на выборы губернатора Волгоградской области01.05.2019 12:00
Первомай в Волгограде оживил политик федерального уровня01.05.2019 11:22
"Третий пошел": еще один заместитель губернатора Волгоградской области решил стать депутатом30.04.2019 17:41
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов проведет 1 мая в Волгограде30.04.2019 13:46
Исключенный из ЛДПР за любовь к «ЕР» депутат Волгоградской облдумы подался на праймериз партии власти29.04.2019 11:56
Коммунисты Волжского "отбили" площадь для Первомая24.04.2019 11:23
В Волгоградской облдуме снова вспомнили о 8-тысячных пенсиях23.04.2019 16:06
Депутаты Волгоградской облдумы спешат на дебаты23.04.2019 11:54
«Взяли у Ленина»: депутаты-коммунисты Волгоградской облдумы осудили задержание однопартийца23.04.2019 10:18
Волгоградские коммунисты поздравили Ильича с днем рождения22.04.2019 14:33
Коммунистам Волжского впервые не дают отпраздновать Первомай на площади Ленина19.04.2019 12:27
Журналистов не пустили в Волгоградскую облдуму на совещание по мусорной реформе18.04.2019 14:55
Депутаты Волгоградской облдумы решились дать оценку мусорной реформе17.04.2019 14:43
В Волгоградской области коммунистам не дали долго защищать Зюганова от Дерипаски10.04.2019 13:28
Реклама