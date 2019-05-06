Расследования

В Волгоградской области сына экс-депутата облдумы Полицимако повторно судят за уход от налогов

Расследования 06.05.2019 15:13
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06.05.2019 15:13


Осужденный за дачу  взятки   Кирилл Полицимако  снова оказался на скамье подсудимых. Как стало известно  ИА “Высота 102” его дело повторно рассматривается в суде Светлоярского района. Информагентство ранее сообщало, что в июле прошлого года Ворошиловский районный суд приговорил мужчину к 5 годам  колонии общего режима. Также Полицимако обвиняли в уклонении от уплаты налогов на сумму более 20 миллионов рублей. Однако  по этой части обвинения его оправдали. Прокуратура обжаловала такой приговор.
В пресс-службе Волгоградского областного суда журналистам рассказали, что  облсуд полностью подтвердил вину Полицимако в даче взятки. Что касается уклонения от уплаты налогов, то этот вопрос нуждается в более тщательном изучении и дело вернули на повторное рассмотрение в  суд первой инстанции. 
Напомним, по данным следствия, сын экс-депутата и председателя комитета тарифного регулирования Ангара Полицимако, чтобы избавить свою фирму "Малахит" от проверок, пытался передать 500 тысяч рублей правоохранителям. Но его задержали. 
Оперативное сопровождение расследования уголовного дела вели сотрудники УЭБиПК регионального главка МВД. Расследованием занимались следователи областного управления СУ СК России.

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