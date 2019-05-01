В Волгограде в новое футбольное поле вживят пластиковые импланты





Система укрепления травяного покрытия футбольного поля за 25,9 миллиона рублей будет смонтирована на площадке ВГАФК, которая была реконструирована к ЧМ-2018. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком работ, которые будут выполнены на федеральные средства, выступило ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры».

Отметим, что это совместные торги, где всего заказчиков пять, а общая сумма составляет более 128,7 миллиона рублей. Аналогичные работы должны быть выполнены на стадионе «Торпедо» в Ростовской области, на спортивном комплексе имени Э.П. Лакомова в Азове, в городском физкультурно-спортивном центре в Воронеже и в Ростовском областном училище (колледж) олимпийского резерва.

Согласно технической документации, система укрепления травяного покрытия поля представлять собой технологию стабилизации корнеобитаемого слоя натурального газона методом вживления пластиковых имплантов. Расстояние между имплантами должно составлять не более 20 мм, плотность имплантации - не менее 2500 штук на один квадратный метр, глубина имплантации - не менее 150 мм. Объем поставки для футбольного поля в Волгограде составляет 7490 м2.



