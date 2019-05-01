Спорт

В Волгограде в новое футбольное поле вживят пластиковые импланты

Спорт 01.05.2019 17:10
430 0
01.05.2019 17:10


Система укрепления травяного покрытия футбольного поля за 25,9 миллиона рублей будет смонтирована на площадке ВГАФК, которая была реконструирована к ЧМ-2018. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком работ, которые будут выполнены на федеральные средства, выступило ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры». 
Отметим, что это совместные торги, где всего заказчиков пять, а общая сумма составляет более 128,7 миллиона рублей. Аналогичные работы должны быть выполнены на стадионе «Торпедо» в Ростовской области, на спортивном комплексе имени Э.П. Лакомова в Азове, в городском физкультурно-спортивном центре в Воронеже и в Ростовском областном училище (колледж) олимпийского резерва.
Согласно технической документации, система укрепления травяного покрытия поля представлять собой технологию стабилизации корнеобитаемого слоя натурального газона методом вживления пластиковых имплантов. Расстояние между имплантами должно составлять не более 20 мм, плотность имплантации - не менее 2500 штук на один квадратный метр, глубина имплантации - не менее 150 мм. Объем поставки для футбольного поля в Волгограде составляет 7490 м2. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Винилон сайдинг. СТОП ЦЕНА 150руб/шт, дл=3,66м 8-8442-95-50-05

"Магазин медтехника" 8-800-5-503-503 Необходима консультация.
Популярное по теме
"Ротор" победил калининградскую "Балтику" на "Волгоград-Арене" - 1:0
07.04.2019 15:53
12759 0
В центре Волгограда фитнес-тренировка под открытым небом собрала сотни людей
20.04.2019 19:32
15138 0
Любители хоккея из Камышина Волгоградской области обыграли сборную Европы
15.04.2019 21:43
5559 0
Спорт
28.04.2019 15:54
Спорт 28.04.2019 15:54
8395 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
24.04.2019 19:17
Спорт 24.04.2019 19:17
3929 2 Обсудить

0
Далее
Спорт
20.04.2019 19:32
Спорт 20.04.2019 19:32
15138 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
20.04.2019 15:52
Спорт 20.04.2019 15:52
1446 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
19.04.2019 17:25
Спорт 19.04.2019 17:25
2712 4 Обсудить

0
Далее
Спорт
18.04.2019 12:27
Спорт 18.04.2019 12:27
632 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
18.04.2019 10:59
Спорт 18.04.2019 10:59
678 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
17.04.2019 17:19
Спорт 17.04.2019 17:19
2434 2 Обсудить

0
Далее
Спорт
15.04.2019 21:43
Спорт 15.04.2019 21:43
5559 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
13.04.2019 17:53
Спорт 13.04.2019 17:53
5404 3 Обсудить

0
Далее
Спорт
12.04.2019 13:41
Спорт 12.04.2019 13:41
6862 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
08.04.2019 15:02
Спорт 08.04.2019 15:02
4864 12 Обсудить

0
Далее
Спорт
07.04.2019 15:53
Спорт 07.04.2019 15:53
12759 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
03.04.2019 19:58
Спорт 03.04.2019 19:58
4231 3 Обсудить

0
Далее
Спорт
03.04.2019 12:46
Спорт 03.04.2019 12:46
884 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:04
Московский "Обелиск" ищет родных павшего в боях сталинградцаСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде в новое футбольное поле вживят пластиковые имплантыСмотреть фотографии
14:36
Монстрация в Волгограде: юмор и никакой явной политоты (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
12:38
В Волгограде оставили в СИЗО несостоявшегося похитителя денег у футболиста сборной Нигерии на ЧМ-2018Смотреть фотографии
12:38
«Уши мерзнут»: в Волжском на Первомай не вышли слоны из-за холодаСмотреть фотографии
12:00
«Справедливая Россия» выдвинет своего кандидата на выборы губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:24
Два человека пострадали в ДТП на федеральной трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград"Смотреть фотографии
11:22
Первомай в Волгограде оживил политик федерального уровня Смотреть фотографииCмотреть видео
10:27
МВД: Первомай массовыми гуляниями в Волгоградской области отметят 70 тысяч человекСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде в период активности клещей открылась «горячая линия»Смотреть фотографии
09:59
В Волгоградской области сгорело сельское подворьеСмотреть фотографии
09:22
В Волгограде дороги разметят по-новомуСмотреть фотографии
20:41
В Волгоградской области из-за хлопка газа пострадала женщинаСмотреть фотографии
20:10
«Высота 102»ТВ: Пожарные ударили автопробегом по дорогам Волгограда Смотреть фотографииCмотреть видео
19:25
Волгоградский губернатор за год заработал более 5 миллионов рублейСмотреть фотографии
18:21
Пропавший под Волгоградом байкер с короткой рукой убитСмотреть фотографии
17:41
"Третий пошел": еще один заместитель губернатора Волгоградской области решил стать депутатомСмотреть фотографии
17:30
В Волгограде на остановке столкнулись автобус и иномаркаСмотреть фотографии
17:04
В Калаче-на-Дону Волгоградской области готовятся снести аварийные двухэтажкиСмотреть фотографии
16:52
Убийца детского врача из Волгограда проведет в колонии 9 летСмотреть фотографии
16:43
Компания из Барнаула оставила парк Волжского без светодиодного экранаСмотреть фотографии
16:12
На Волжской ГЭС два ДТП собрали гигантскую пробкуСмотреть фотографии
15:23
В Волгограде танк и микроавтобус не поделили дорогу к строительному рынкуСмотреть фотографии
15:14
Хранение пороха обернулось для волгоградца сроком в колонии-поселенииСмотреть фотографии
13:46
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов проведет 1 мая в Волгограде Смотреть фотографии
13:11
В Волгограде присяжные вынесли обвинительный вердикт троим садистам-расчленителямСмотреть фотографии
12:59
В Волгоградской области задержали серийных налетчиков на дома пенсионеров (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:54
Волгоградец умер по дороге на кладбищеСмотреть фотографии
12:47
Семья с годовалым ребенком пострадала в ДТП у больницы в ВолжскомСмотреть фотографии
11:39
В Волжском из-за высоких сбросов ГЭС приостанавливается паромное сообщениеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 