



Сотни тысяч предпринимателей сферы услуг по всей стране начнут использовать онлайн-кассы с подключенным оператором фискальных данных (ОФД) с 1 июля. На каком именно операторе остановить свой выбор читателям ИА «Высота 102» рассказывают специалисты «Платформы ОФД».

Не все ОФД одинаковы

«Платформа ОФД» второй год подряд возглавила рейтинг операторов фискальных данных. Издание о высоких технологиях CNews в помощь бизнесменам опубликовало рейтинг ОФД. В нем второй год подряд лидирует «Платформа ОФД» с долей более 26% рынка. Об этом наше агентство писало в материале

подключения услуг ЭДО , сдачи электронной отчетности в госорганы, работы с приложениями для сверки бухгалтерских документов и средств аналитики. Места в рейтинге определялись и по масштабу бизнеса, и по удобству предлагаемых сервисов. Главный из них – функционал личного кабинета. Чем он удобнее и информативнее, тем больше возможностей развития бизнеса. Личный кабинет «Платформа ОФД» получил высшую оценку экспертов за счет возможности, сдачи электронной отчетности в госорганы, работы с приложениями для сверки бухгалтерских документов и средств аналитики.

Чек не потеряется: его удобно искать и делать выборку по параметрам

Важный раздел, на который обращает внимание пользователь личного кабинета – «Чеки». Этот блок у «Платформы ОФД» обновлен в соответствии с актуальными потребностями. Допустим, нужно найти покупку, которая была оплачена день назад по безналу. Задаете дату, вариант оплаты — и чек найден! Если надо отследить сколько наторговал кассир за смену, можно включить поиск по кассиру или номеру смены. Удобно стало искать чеки и по сумме покупки, по другим параметрам. Нужный чек находится в пару кликов.

Деньги любят счет, а бизнес – аналитику

C личным кабинетом «Платформа ОФД» предприниматель не просто следит за продажами, но и анализирует показатели работы кассы, нескольких касс одной торговой точки или всего бизнеса в целом. Удобно, просто, отличается интуитивно понятным интерфейсом.

Под аналитику выделен отдельный раздел личного кабинета «Бизнес». Сюда можно добавлять любой из девяти доступных графиков с показателями (виджетов) в зависимости от потребностей. Теперь в одном окне по чекам можно узнать какие товары пользуются спросом сегодня, какие – неделю назад, и как их продажи влияют на общую выручку.





Личный кабинет ОФД становится основной точкой контакта предпринимателя с госорганами, партнерами и бизнес-сообществом. Еще пару лет назад он представлял собой зеркальное отражение картины по чекам, которую видит налоговая. Сейчас возможности выросли в несколько раз.

Информация в ОФД несет всё большую ценность, ее можно использовать для решения задач бизнеса. И предпочтение отдавать тем ОФД, которые развивают аналитические сервисы ЛК, учитывают новые тренды в розничной торговле: сейчас это маркировка и автоматизация документооборота.

Для того, чтобы начать пользоваться новыми сервисами, работать в системе маркировки согласно закону 54-ФЗ нужно подключиться к ОФД до 1 июля 2019 года. Сделать это можно в сервисных центрах и техобслуживания касс, которые сотрудничают с «Платформа ОФД».



