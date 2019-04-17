Экономика

«Платформа ОФД» второй год подряд возглавила рейтинг операторов фискальных данных

Экономика 17.04.2019 14:24
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17.04.2019 14:24


Исследовательская группа CNews Analytica представила ежегодный рейтинг операторов фискальных данных (ОФД). Критериями отбора стали данные о масштабе бизнеса, удобство сервиса, качество предлагаемой помощи клиенту и полезность информации, размещенной на сайте, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт аналитиков.
В ближайшее время процесс перехода на онлайн-кассы будет в основном завершен. На сегодняшний день к операторам фискальных данных (ОФД) подключено уже около 2,4 млн кассовых аппаратов, установленных в крупных и средних торговых сетях. На третьем этапе, который завершится 1 июля 2019 г., их число может увеличиться на 1 млн. Однако количество чеков, пробиваемых на таких кассах, будет небольшим.
По состоянию на 15 марта 2019 г. в реестре ФНС России было зарегистрировано 20 ОФД. Самым крупным игроком рынка по числу подключенных касс является «Платформа ОФД» – компания занимает около 26,6% рынка. На втором месте «Такском» с показателем 16,5%. Совсем немного отстает от него «Первый ОФД» – на его долю приходится 16,2% онлайн-касс. Четвертое и пятое место занимают «Петер-Сервис Спецтехнологии» (OFD.ru) (12%) и «Ярус» (11,5%). Разрыв в показателях этих компаний также минимален.
В категорию «Другие», на долю которой приходится 1,3% рынка, входят «ИнитПро», «Группа Элемент», «ЭнвижнГруп», «Вымпел-Коммуникации», «Мультикарта», «Дримкас», «Электронный экспресс», «Корус Консалтинг СНГ» и ОФД «Онлайн».
«Платформа ОФД» лидирует в рейтинге второй год подряд. Компания является лидером не только по масштабам бизнеса, но и предлагает свои клиентам удобный, функциональный личный кабинет, возможность подключения дополнительных сервисов, полноценной работы с системой маркировки. Также «Платформа ОФД» является самым активным поставщиком открытой аналитики рынка. «Мы развиваем комплекс услуг для бизнеса различных сегментов, разной величины», – рассказывает  генеральный директор «Платформа ОФД» Алексей Баров.
Развитие рынка услуг ОФД опрошенные компании видят в расширении всевозможных сервисов. Так, по словам Алексея Барова, надо упростить и ускорить сбор, сверку и подачу массы документов и отчетов, чтобы помочь клиентам отказаться от «ручных» рутинных процессов и бумажных носителей, высвободить время и ресурсы для более качественной работы с покупателем. «Руководители, менеджеры разного профиля хотят видеть четкую и понятную информацию для принятия решений в своем смартфоне. И этим мы сейчас занимаемся в приоритетном порядке», – говорит А. Баров.

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