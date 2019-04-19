Суд "прогнал" турфирму из помещения в центре Волгограда





Судебное решение о признании недействительным договора аренды, по которому турфирме сдавалось помещение в Центральном районе Волгограда, вступило в силу. Как рассказала сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, помещение площадью около 50 квадратных метров принадлежит одному из госпредприятий. При сдаче его в аренду не был проведен конкурс. Надзорное ведомство оспорило договор и Арбитражный суд Волгоградской области признал договор недействительным.

Как стало известно информагентству, по предварительным данным, речь идет о компании ООО “Реал-Тревел”, которая арендовала помещение у ФГУП “Агат”.