Склад площадью 1200 кв.м. загорелся в Волгоградской области

В селе Журавка Еланского района Волгоградской области 18 августа загорелся склад. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении МЧС России, сообщение о происшествии поступил в 12-56 ч.
На то, чтобы справиться с возгоранием, пожарным потребовалось около двух часов.
– Горел кирпичный склад на площади 1200 кв.м. Пожарные подразделения 37-ПСЧ ликвидировали горение в 14:46. Погибших и пострадавших не, – уточнили в управлении.
В настоящее время специалистам предстоит выяснить причину пожара.
Между тем, отметим, что это не первый крупный пожар в селе. В начале октября 2024 года здесь сгорели два дома и сено на площади 250 квадратных метров.
Фото: Еланский водитель ДТП и ЧП / t.me