Транспорт

В Волгограде с 22 августа частично перекроют улицу Елецкую

Транспорт 18.08.2025 16:36
0
18.08.2025 16:36


Сквозное движение по улице Елецкой в Ворошиловском районе Волгограда приостановят с 22 августа. Как сообщили V102.RU в мэрии, с 24.00 22 августа до 06.00 25 августа под проезжей частью улицы Елецкой в районе домов №№ 1  и 2 будет производиться замена участка теплосетей. Работы выполнит ООО «Концессии теплоснабжения».

- Замена старого участка сети позволит повысить надежность теплоснабжения для жителей 19 МКД, где проживают почти 5000 потребителей, а также ряда соцобъектов. В период замены сети все потребители будут получать ресурс без ограничений, - пояснили в администрации Волгограда.


В связи с проведением работ проезд по Елецкой от улицы Череповецкой до улицы Симбирской будет перекрыт. Объезд предусмотрен по автомобильным дорогам, соединяющим улицы Елисеева, Новоузенскую, Скосырева, Голубинскую и Глубокоовражную. 

- На время проведения работ будут скорректированы схемы движения автобусов № 2, 22, 88, 89 и маршрутного такси №4: общественный транспорт проедет по улице Елецкой с выездом на улицу Новоузенскую и далее по маршруту, - сообщили в мэрии. 

Скриншот Яндекс.Карты

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
17.08.2025 12:05
Транспорт 17.08.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Транспорт
15.08.2025 10:26
Транспорт 15.08.2025 10:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.08.2025 13:22
Транспорт 13.08.2025 13:22
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.08.2025 10:33
Транспорт 13.08.2025 10:33
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.08.2025 08:34
Транспорт 13.08.2025 08:34
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.08.2025 16:58
Транспорт 11.08.2025 16:58
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.08.2025 09:38
Транспорт 11.08.2025 09:38
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.08.2025 20:15
Транспорт 08.08.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.08.2025 17:57
Транспорт 08.08.2025 17:57
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.08.2025 19:57
Транспорт 07.08.2025 19:57
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.08.2025 17:28
Транспорт 07.08.2025 17:28
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.08.2025 07:25
Транспорт 06.08.2025 07:25
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.08.2025 17:00
Транспорт 05.08.2025 17:00
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.08.2025 16:35
Транспорт 03.08.2025 16:35
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.08.2025 14:02
Транспорт 03.08.2025 14:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:35
Волгоградцы готовы потратить на подарок учителю в среднем 2500 рублейСмотреть фотографии
18:58
Трехкилометровые пробки в обе стороны вызвало массовое ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:44
Неуправляемый грузовик смял на своем пути 7 авто в Волгограде, ДТП попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:36
Орловскую треш-стримершу осудили за осквернение Родины-материСмотреть фотографии
17:33
Полис ОМС для студентов: на популярные вопросы ответили эксперты компании «СОГАЗ-Мед»Смотреть фотографии
17:22
Волгоградка отсудила деньги за путевку в Анапу после бедствия в Черном мореСмотреть фотографии
17:16
Склад площадью 1200 кв.м. загорелся в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:04
Мужчина и ребенок пострадали в массовом ДТП у кафе на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
16:36
В Волгограде с 22 августа частично перекроют улицу ЕлецкуюСмотреть фотографии
16:18
Суд взыскал 470 тыс. рублей за вертолет с виновника ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:30
В Михайловке с 8-месячным опозданием построили площадку для санавиацииСмотреть фотографииCмотреть видео
14:58
Т2 предлагает волгоградцам абонементы на связь с выгодой до 40%Смотреть фотографии
14:52
Владельцу автомойки «перекрыли кислород» на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
14:33
В Камышине хоронят убитого федерального судью ВетлугинаСмотреть фотографии
14:03
Апелляция оставила в силе приговор сбежавшему из России экс-депутату МихеевуСмотреть фотографии
13:54
На СВО погиб чемпион Волгоградской области по парусному спорту Алексей РыжовСмотреть фотографии
13:51
В Волгограде около 100 километров ливневок взяли на балансСмотреть фотографии
13:33
Чудом уцелел: ДТП с курьером Яндекса засняли камеры в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:38
«Осталась одна машина»: в селе под Волгоградом огонь за 2 часа уничтожил целое подворье семьиСмотреть фотографии
12:35
Волжанин прописал 7 нелегалов в своем доме, за это ему грозит 5 летСмотреть фотографии
12:16
На Гремячинском ГОКе прошла открытая встреча с коллективом предприятияСмотреть фотографии
11:21
В Волгоградской области 23 тысячи детей впервые отправятся в школуСмотреть фотографии
10:48
Пять человек пострадали в «пьяном» ДТП в ВолжскомСмотреть фотографии
10:39
«Не жалели друг друга»: захватывающие бои по пляжной борьбе и панкратиону прошли в ВолжскомСмотреть фотографии
10:35
Лишь 3% волгоградцев могут похвастаться высокими зарплатамиСмотреть фотографии
10:17
Две новые школы на 1124 и 800 мест откроют в Волгограде 1 сентябряСмотреть фотографии
09:41
«В жизни такого не видела»: в Волгограде с раненого орла сняли 200 клещейСмотреть фотографииCмотреть видео
09:18
В Котово больница и интернат останутся без воды из-за аварииСмотреть фотографии
09:04
Партию печени трески сняли с продажи в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:30
Второй день феста ULTRA100 в Волжском: ищите себя и друзей на фотоСмотреть фотографии
 