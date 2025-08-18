Общество

Владельцу автомойки «перекрыли кислород» на западе Волгограда

18.08.2025 14:52
В Дзержинском районе Волгограда, на территории поселка Аэропорт, сотрудники «Концессии водоснабжения» перекрыли воду в автомойке, владелец которой продолжительное время незаконно пользоваться водой. На  все предупреждения, которые ушлый коммерсант получал по итогам проверок, он до сих игнорировал, продолжая получать прибыль. 

По информации пресс-службы «Концессий водоснабжения», незаконную врезку специалисты обнаружили еще в конце прошлого года во время очередной плановой проверки. С тех пор и стали отправлять хозяину автомойки требования устранить нарушения. Но вода, за которую фактически платили жители Волгограда, продолжала использоваться в неограниченных количествах коммерсантом, а платить за это он не хотел. 


- Мы отслеживали объект с прошлого года. За это время несколько раз отключали владельцу ресурс – устанавливали пломбы. Но он не только игнорировал предписание, но и незаконно продолжал пользоваться водой. Поэтому было принято решение о демонтаже участка водовода, - рассказал инженер отдела контроля отпуска водных ресурсов «Концессий водоснабжения» Дмитрий Чернышов.

Для дальнейшего контроля в колодце установили пломбу на кран. Любое незаконное действие будет выявлено.

В компании отмечают, что из-за незаконных врезок не просто происходит неучтенный расход ресурса в неограниченных количествах. Такие нарушения увеличивают нагрузку на сети, могут стать причиной возникновения аварийных ситуаций. В качестве наказания нарушителям грозит штраф, который рассчитывается исходя из диаметра трубы и срока незаконного использования ресурса.


Напомним, что оформить по закону врезку можно простым способом. Для этого достаточно заключить договор на подключение (подать заявку в центральном офисе ООО «КВ» по адресу: ул. Пархоменко, 47а, можно оформить и на сайте компании), подготовить техническую документацию (проект подключения, провести осмотр сетей и узлов учета), заключить договор на водоснабжение и водоотведение.

 

