Т2 предлагает волгоградцам абонементы на связь с выгодой до 40%





Оператор предлагает волгоградцам выгодное подключение по абонементу. Новые клиенты могут оплатить связь сразу на 3, 6 или 12 месяцев и получить скидку до 40% – чем дольше предоплаченный период, тем больше экономия.

Абонемент можно оформить на тарифы «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Везде онлайн». При подключении на год скидка составит 40%, на 6 месяцев – 30%, на 3 месяца – 15%. В зависимости от выбранного тарифа новые абоненты могут сэкономить на услугах связи до 3600 рублей.

Оформить подключение можно как в салонах связи Т2 в Волгоградской области, так и на сайте. При покупке абонемента онлайн клиенты могут заказать доставку SIM-карты. Сотрудник курьерской службы бесплатно привезет комплект для подключения по указанному адресу и поможет активировать его.

Независимо от выбранного тарифа абонентам будут доступны все уникальные продуктовые преимущества T2: несгорающие остатки минут и гигабайтов, возможность пользоваться связью при минусе, бесплатные звонки на номера T2 по России, одинаковая стоимость услуг как в домашнем регионе, так и в поездках по стране, честная внутри сеть и начисление 28% годовых на неизрасходованные остатки трафика.

мультиподписку MiXX, которая объединяет в себе дополнительный пакет трафика, музыку, кино, шопинг и другие популярные сервисы от партнеров компании. Оформить абонемент для себя или в подарок для другого абонента с экономией до 1000 рублей могут все желающие, в том числе клиенты других операторов. Выгодные условия подключения действуют также и на

Евгений Солонченко, коммерческий директор макрорегиона «Юг» T2:

— Сегодня все больше абонентов выбирают не просто выгодные тарифы, а решения, которые помогают им грамотно управлять своими ресурсами. Формат предоплаты подразумевает под собой «подписку на комфорт»: один раз оформил и забыл о счетах на несколько месяцев вперед, сэкономив не только деньги, но и время. Такой подход отражает общий тренд на осознанное потребление, который мы наблюдаем на рынке. T2 готова предлагать подобные решения как в рамках тарифов, так и в линейке продуктов и сервисов, чтобы каждый клиент мог выбрать оптимальный вариант под свои задачи и стиль жизни.

Фото: Т2

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280 erid: 2SDnjbvn9L2