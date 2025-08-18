Т2 предлагает волгоградцам абонементы на связь с выгодой до 40%

Телеком 18.08.2025 14:58 Реклама
Оператор предлагает волгоградцам выгодное подключение по абонементу. Новые клиенты могут оплатить связь сразу на 3, 6 или 12 месяцев и получить скидку до 40% – чем дольше предоплаченный период, тем больше экономия.
Абонемент можно оформить на тарифы «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Везде онлайн». При подключении на год скидка составит 40%, на 6 месяцев – 30%, на 3 месяца – 15%. В зависимости от выбранного тарифа новые абоненты могут сэкономить на услугах связи до 3600 рублей.
Оформить подключение можно как в салонах связи Т2 в Волгоградской области, так и на сайте. При покупке абонемента онлайн клиенты могут заказать доставку SIM-карты. Сотрудник курьерской службы бесплатно привезет комплект для подключения по указанному адресу и поможет активировать его.
Независимо от выбранного тарифа абонентам будут доступны все уникальные продуктовые преимущества T2: несгорающие остатки минут и гигабайтов, возможность пользоваться связью при минусе, бесплатные звонки на номера T2 по России, одинаковая стоимость услуг как в домашнем регионе, так и в поездках по стране, честная внутри сеть и начисление 28% годовых на неизрасходованные остатки трафика.
Выгодные условия подключения действуют также и на мультиподписку MiXX, которая объединяет в себе дополнительный пакет трафика, музыку, кино, шопинг и другие популярные сервисы от партнеров компании. Оформить абонемент для себя или в подарок для другого абонента с экономией до 1000 рублей могут все желающие, в том числе клиенты других операторов.
Евгений Солонченко, коммерческий директор макрорегиона «Юг» T2:
— Сегодня все больше абонентов выбирают не просто выгодные тарифы, а решения, которые помогают им грамотно управлять своими ресурсами. Формат предоплаты подразумевает под собой «подписку на комфорт»: один раз оформил и забыл о счетах на несколько месяцев вперед, сэкономив не только деньги, но и время. Такой подход отражает общий тренд на осознанное потребление, который мы наблюдаем на рынке. T2 готова предлагать подобные решения как в рамках тарифов, так и в линейке продуктов и сервисов, чтобы каждый клиент мог выбрать оптимальный вариант под свои задачи и стиль жизни.
Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280 erid: 2SDnjbvn9L2
