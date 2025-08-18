В Камышине хоронят убитого федерального судью Ветлугина

Сегодня, 18 августа, в городе Камышине Волгоградской области прощаются с федеральным судьей Василием Ветлугиным, которого зверски убили 14 августа. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, от судейского сообщества на похоронах присутствуют представители судебного департамента Волгоградской области и Совета судей Волгоградской области.

Траурная церемония началась в 13:00 в Никольском кафедральном соборе Камышина, где прошло отпевание погибшего. Похоронят Василия Ветлугина на городском кладбище Камышина.

Напомним, потрясшее Камышин своей жестокостью преступление произошло 14 августа всего в нескольких десятках метров от Камышинского городского суда, где работал Ветлугин. Убийца, дождавшись свою жертву, приблизился к нему и открыл стрельбу. Ветлугин попытался сбежать, но был настигнут несколькими выстрелами в спину из карабина «Сайга». Потом убийца для расправы над судьей использовал и нож.

Уголовное дело возбуждено по п. «д» ч.2 ст.105 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия). Подозреваемый в совершении этого преступления задержан и заключен под стражу.