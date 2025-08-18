



Жительнице Волгограда только через суд удалось добиться возвращения денег за неиспользованную путевку в Анапу. Как следует из материалов Кировского районного суда, Наталья П. заранее спланировала свой отпуск и купила путевку в этот курортный город за 72 тысячи рублей. ООО «Мореми» за эти деньги для женщины с 12 по 20 мая 2025г. забронировало номер.

Однако, как известно, в декабре 2024 года в Краснодарском крае произошла экологическая катастрофа – в акваторию Черного моря вылились тысячи тонн нефти.

Поняв, что отпуск на грязном побережье вряд ли удастся, в январе 2025 года женщина отменила тур, написав заявление на возврат денег. Однако туроператор потраченные на путевку в загрязненный город денежные средства ей не вернул. Тогда женщина обратилась в суд с исковым заявлением о расторжении договора, взыскании денежных средств и компенсации морального вреда.

Кировский районный суд встал на сторону истца. Туроператору, который не захотел возвращать деньги за неиспользованную путевку, придется в итоге потратиться на еще большую сумму – не только вернуть 72 тысячи рублей, но и заплатить штраф в размере 41 тысячи, а также возместить моральный вред. А это – еще 10 тысяч. Также фирма должна выплатить проценты на пользование деньгами несостоявшейся туристки.