Мужчина и ребенок пострадали в массовом ДТП у кафе на юге Волгограда

Три иномарки столкнулись в СНТ «Якорь-1» в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, напротив участка № 48 разбились Peugeot, Volkswagen и Audi.

Столкновение произошло у кафе «Русская печка». Пострадали водитель автомобиля Peugeot и несовершеннолетний пассажир Audi. Их увезли с места происшествия в больницу.





Автомобили от удара получили сильные повреждения. Одну из иномарок вынесло за пределы двухполосной дороги и она врезалась в рекламную конструкцию на обочине.

На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно - оперативная группа.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области