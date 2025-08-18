Общество

Суд взыскал 470 тыс. рублей за вертолет с виновника ДТП под Волгоградом

Общество 18.08.2025 16:18
0
18.08.2025 16:18


Ботлихский районный суд Дагестана взыскал с виновника ДТП в пользу волгоградской больницы скорой медицинской помощи № 25 средства, затраченные на транспортировку пострадавшего в больницу санавиацией, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, по иску надзорного ведомства с 42-летнего жителя Дагестана взыскано 470 тысяч рублей. 

Установлено, что 8 августа 2023 года мужчина, управляя автомобилем «Газель», совершил в Волгоградской области ДТП. На 779 км дороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе он не выдержал дистанцию и врезался в заднюю часть прицепа автомобиля «КАМАЗ».

В результате ДТП пострадал 41-летний пассажир «Газели». 

- Травмы потерпевшего были настолько тяжелыми, что врачами принято решение о его доставлении в медицинское учреждение г. Волгограда посредством санитарной авиации, - рассказала Черединина. 

В отношении виновника ДТП было возбуждено уголовное дело по. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Однако позже оно было прекращено в связи с примирением сторон.

С учетом того, что санитарно-авиационная эвакуация, осуществляемая воздушными судами, не включается в базовую программу обязательного медицинского страхования, было принято решение о взыскании расходов с виновника ДТП. Прокуратура взяла на контроль исполнение решения суда.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.08.2025 19:35
Общество 18.08.2025 19:35
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 17:22
Общество 18.08.2025 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 15:30
Общество 18.08.2025 15:30
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 14:52
Общество 18.08.2025 14:52
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 14:33
Общество 18.08.2025 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 13:54
Общество 18.08.2025 13:54
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 13:51
Общество 18.08.2025 13:51
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 12:35
Общество 18.08.2025 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 12:16
Общество 18.08.2025 12:16
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.08.2025 11:21
Общество 18.08.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 10:17
Общество 18.08.2025 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 09:41
Общество 18.08.2025 09:41
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 09:18
Общество 18.08.2025 09:18
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 09:04
Общество 18.08.2025 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2025 08:30
Общество 18.08.2025 08:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:35
Волгоградцы готовы потратить на подарок учителю в среднем 2500 рублейСмотреть фотографии
18:58
Трехкилометровые пробки в обе стороны вызвало массовое ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:44
Неуправляемый грузовик смял на своем пути 7 авто в Волгограде, ДТП попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:36
Орловскую треш-стримершу осудили за осквернение Родины-материСмотреть фотографии
17:33
Полис ОМС для студентов: на популярные вопросы ответили эксперты компании «СОГАЗ-Мед»Смотреть фотографии
17:22
Волгоградка отсудила деньги за путевку в Анапу после бедствия в Черном мореСмотреть фотографии
17:16
Склад площадью 1200 кв.м. загорелся в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:04
Мужчина и ребенок пострадали в массовом ДТП у кафе на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
16:36
В Волгограде с 22 августа частично перекроют улицу ЕлецкуюСмотреть фотографии
16:18
Суд взыскал 470 тыс. рублей за вертолет с виновника ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:30
В Михайловке с 8-месячным опозданием построили площадку для санавиацииСмотреть фотографииCмотреть видео
14:58
Т2 предлагает волгоградцам абонементы на связь с выгодой до 40%Смотреть фотографии
14:52
Владельцу автомойки «перекрыли кислород» на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
14:33
В Камышине хоронят убитого федерального судью ВетлугинаСмотреть фотографии
14:03
Апелляция оставила в силе приговор сбежавшему из России экс-депутату МихеевуСмотреть фотографии
13:54
На СВО погиб чемпион Волгоградской области по парусному спорту Алексей РыжовСмотреть фотографии
13:51
В Волгограде около 100 километров ливневок взяли на балансСмотреть фотографии
13:33
Чудом уцелел: ДТП с курьером Яндекса засняли камеры в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:38
«Осталась одна машина»: в селе под Волгоградом огонь за 2 часа уничтожил целое подворье семьиСмотреть фотографии
12:35
Волжанин прописал 7 нелегалов в своем доме, за это ему грозит 5 летСмотреть фотографии
12:16
На Гремячинском ГОКе прошла открытая встреча с коллективом предприятияСмотреть фотографии
11:21
В Волгоградской области 23 тысячи детей впервые отправятся в школуСмотреть фотографии
10:48
Пять человек пострадали в «пьяном» ДТП в ВолжскомСмотреть фотографии
10:39
«Не жалели друг друга»: захватывающие бои по пляжной борьбе и панкратиону прошли в ВолжскомСмотреть фотографии
10:35
Лишь 3% волгоградцев могут похвастаться высокими зарплатамиСмотреть фотографии
10:17
Две новые школы на 1124 и 800 мест откроют в Волгограде 1 сентябряСмотреть фотографии
09:41
«В жизни такого не видела»: в Волгограде с раненого орла сняли 200 клещейСмотреть фотографииCмотреть видео
09:18
В Котово больница и интернат останутся без воды из-за аварииСмотреть фотографии
09:04
Партию печени трески сняли с продажи в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:30
Второй день феста ULTRA100 в Волжском: ищите себя и друзей на фотоСмотреть фотографии
 