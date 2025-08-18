Суд взыскал 470 тыс. рублей за вертолет с виновника ДТП под Волгоградом

Ботлихский районный суд Дагестана взыскал с виновника ДТП в пользу волгоградской больницы скорой медицинской помощи № 25 средства, затраченные на транспортировку пострадавшего в больницу санавиацией, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, по иску надзорного ведомства с 42-летнего жителя Дагестана взыскано 470 тысяч рублей.

Установлено, что 8 августа 2023 года мужчина, управляя автомобилем «Газель», совершил в Волгоградской области ДТП. На 779 км дороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе он не выдержал дистанцию и врезался в заднюю часть прицепа автомобиля «КАМАЗ».

В результате ДТП пострадал 41-летний пассажир «Газели».

- Травмы потерпевшего были настолько тяжелыми, что врачами принято решение о его доставлении в медицинское учреждение г. Волгограда посредством санитарной авиации, - рассказала Черединина.

В отношении виновника ДТП было возбуждено уголовное дело по. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Однако позже оно было прекращено в связи с примирением сторон.

С учетом того, что санитарно-авиационная эвакуация, осуществляемая воздушными судами, не включается в базовую программу обязательного медицинского страхования, было принято решение о взыскании расходов с виновника ДТП. Прокуратура взяла на контроль исполнение решения суда.