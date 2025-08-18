









С опозданием на 8 месяцев подрядчик, наконец, построил вертолетную площадку на территории инфекционного госпиталя в Михайловке. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ответ прокуратуры местным жителям, по результатам вынесенного представления в адрес подрядчика выявленные нарушения устранены.

– Выполнены работы по благоустройству территории с целью организации посадочной площадки, результат принят заказчиком. Также по результатам рассмотрения межрайонной прокуратуры заместитель директора подрядной организации привлечен к дисциплинарной ответственности, – говорится в документе, подписанном Михайловским межрайонным прокурором Павлом Забродиным.

Напомним, как сообщало V102.RU, волгоградская компания «Лимстрой» за шесть с лишним миллионов рублей должна была оборудовать посадочную площадку около нового инфекционного стационара на улице Объездная, 3 до 29 ноября 2024 года. Однако сроки сдачи объекта компания сорвала. За восемь месяцев просрочки в ее адрес были выставлены финансовые претензии почти на 1 миллион рублей.

Посадочную площадку в Михайловке стали строить после многочисленных жалоб местных жителей, которые боялись за своих детей, занимающихся на городском стадионе, куда регулярно приземлялся вертолет санитарной авиации. При этом подобные площадки уже функционировали в Урюпинске и Камышине, где также были построены инфекционные больницы.

Ранее в комитете здравоохранения Волгоградской области не смогли назвать причину такой серьезной задержки со сдачей площадки, ограничившись лишь уверением, что работу по благоустройству территории компания ведет, а после приемки указанных работ в Михайловской ЦРБ сформируют пакет документов для оформления необходимой аэронавигационной документации.

Между тем, первые рейсы вертолета санавиации михайловцы сняли на видео. Теперь винтокрылая техника не будет прерывать тренировки юных спортсменов на городском стадионе, а приземляться на территории больницы.