Сын беглого экс-депутата Госдумы Михеева от Волгоградской области сказочно разбогател









Депутат Волгоградской облдумы Алексей Михеев, сын беглого экс-депутата Госдумы банкрота Олега Михеева заработал больше всех своих коллег по регпарламенту в прошлом году. К тому же он «прирос» имуществом, дорогими иномарками и недвижимостью. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на декларации депутатов облдумы о доходах и имуществе за 2018 год, опубликованные на сайте законодательного органа. Так, Михеев-младший задекларировал за прошлый год доход в 78 миллионов рублей. Кроме того, он стал владельцем земельного участка, дома, семи нежилых помещений, в аренде у нардепа - дом площадью почти в 800 кв.м., еще – 3 земельных участка в аренде. Депутат облдумы имеет в собственности также несколько машин - Porsche Cayenne S, ВАЗ 21053, BMW 750LixDrive, VOLKSWAGEN TERAMONT и Газ 33021.

Неплохо обстоят дела с доходами и у его супруги – она задекларировала доход в 20 миллионов рублей. К слову, она также стала самой состоятельной среди вторых половинок нардепов. Напомним, в 2017 году доход Алексея Михеева был гораздо ниже – около 12 миллионов рублей. У депутата была скромная квартира площадью около 46 кв.м., да и то в долевой собственности и всего один автомобиль. Однако за прошедший год благосостояние семьи нардепа существенно укрепилось.













Таким образом, бесспорное лидерство другого депутата облдумы – Владимира Осьмакова, который занимал традиционно первые места по доходам среди своих коллег, по итогам декларационной кампании прошлого года закончилось. Бизнесмен заработал в 2018 году меньше Михеева-младшего – около 56,5 миллионов рублей. Да с имуществом у него поскромнее – квартира в общедолевой собственности и доля в нежилом помещении. У нардепа есть Land Rover, а у его супруги, помимо двух земельных участков и дома – laguar F-pace. Напомним, в 2017 году доход Владимира Осьмакова достигал почти 80 миллионов рублей.

На третьем месте по доходам – депутат Станислав Коротков, заработавший в прошлом году 52,5 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом его заработок увеличился в 9 раз. В его собственности - два земельных участка, три квартиры, дом площадью свыше 600 квадратных метров, 19 нежилых помещений в совместном владении.

Председатель думского комитета по бюджету и налогам Илья Кошкарев заработал 27 млн рублей, что на 7 млн больше, чем в предыдущем году. У него 8 земельных участков, два дома и ни одной машины. Весьма успешна в финансовых делах и супруга депутата, доход которой в прошлом году составил 16,8 млн рублей.













Годовой заработок вице-спикера регпарламента Ирины Соловьевой по сравнению с 2017 годом вырос на 4,5 млн рублей до 22,5 млн рублей. Солидный перечень объектов собственности законодателя практически не изменился. Исключение составляют земельные участки, которых стало больше - 12 вместо 10. Во владениях народной избранницы, кроме этого, 4 дома, 8 нежилых помещений, оздоровительный лагерь, пруд и 18 наименований неких сооружений, самое большое из которых – площадью 571 квадратный метр. В автопарке депутата без перемен – по-прежнему четыре авто. Это два «Mercedes-Benz», «Porsche Cayenne TURBO» и «Toyota Camry», а также катер и прицеп.

Депутат Волгоградской облдумы Виктор Левкин традиционно потряс воображение количеством земельных участков- их у него 166, правда, большинство – в долевой собственности. У нардепа – 2 дома, квартира, нежилое помещение. Доход его составил около 7,1 миллиона рублей.

Александр Махин задекларировал за 2018 год почти 12,5 миллиона рублей. У него в собственности – 36 земельных участков (индивидуальная и долевая собственность), дом, квартира, гараж, 8 нежилых помещений (индивидуальная и долевая собственность), 4 прицепа, 2 полуприцепа.

У депутата Николая Лукьяненко из собственности – 2 земельных участка, жилой дом, он задекларировал доход в 2,3 миллиона рублей.

Примерно столько же составил доход и у его коллеги по регпарламенту Александра Осипова. У нардепа в собственности есть земельный участок, дом площадью 31 кв.м., 1/3 доли в квартире площадью около 56 квадратов, нежилое помещение (6 кв.м.) и автомобиль Nissan Trail.

У депутата-банкрота Геннадия Мурылева из имущества осталось 2 земельных участка, квартира, гараж. Его доход не дотянул до миллиона, у жены – в два раза меньше.

Депутат облдумы, ректор Волгоградского аграрного универитета Алексей Овчинников заработал в 2018 году более 5 миллионов рублей. У него в собственности – 2 квартиры, Mersedes Benz.













Настоящим бессеребренником можно назвать депутата облдумы Ивана Мордвинцева, сына председателя КСП Волгограда Александра Мордвинцева – его доход составил 622 тысячи рублей, а больше ничего у него нет – ни машин, ни квартир, ни земельных участков. Слава богу, жить ему есть где – у его супруги, которая ничего не заработала в прошлом году, доля в квартире.

Депутат облдумы Сергей Песков, хоть заработал и немного, около 700 тысяч рублей, но зато у него есть земельный участок, дача, 2 гаража, бюджетная иномарка, лодка и прицеп.

Его коллега по регпарламенту Владимир Попов задекларировал доход в 1,6 миллиона рублей, два автомобиля - Toyota Land Cruiser и Mitsubishi Pajero. У него есть также маленькая доля в маленькой квартире, гараж и лодка. У одного из самых молодых депутатов регпарламента – Михаила Рогозина – доход составил 2,1 миллиона рублей. В собственности у него – 4 квартиры, одна – в общедолевой, нежилое помещение и доля в незавершенном нежилом строительстве, а также два авто - Киа Рио и Киа SLS SPORTAGE.

Доход Николая Свиридова за год подрос почти на 1 млн рублей до 3,3 млн рублей. У него во владении 3 земельных участка и столько же домов. Самое большое из строений – 261 квадратный метр. У нардепа два авто - Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Fortuner. моторное средство «Victory». Наталья Семенова задекларировала доход в сумме 2,7 млн рублей. Ее заработок практически не изменился. У нее в собственности жилой дом с участком и гаражом, а также автомобиль «Audi A5». Михаил Струк заработал 5,2 млн рублей. Никакой собственности у него нет, только в пользовании жилой дом площадью 444 квадратных метра.





Михаил Таранцов из года в год демонстрирует стабильность. Его заработок составил 605 тысяч рублей. Супруга коммуниста принесла в дом 2,5 млн рублей. У нее в собственности квартира площадью 50 квадратных метров и малолитражный автомобиль корейской марки. Председатель областной думы Николай Семисотов заработал в 2018 году 2,7 млн рублей. Как и годом ранее он является собственником 15 земельных участков, дома, квартиры и престижного немецкого внедорожника. Резко пошатнулось финансовое благополучие депутата Сергея Федюшкина. В прошлом году его доход сократился более чем вдвое до 4,9 млн рублей. Зато в перечне недвижимости нардепа – теперь 3, а не 2 земельных участка, как годом ранее. Также он владеет садовым домом и двумя квартирами, самая большая из которых площадью почти 200 квадратов находится в общедолевой собственности.





Более чем в три раза возрос заработок Юрия Чекалина, недавно исключенного из рядов ЛДПР. По итогам 2018 года он заработал 7,8 млн рублей. «Слуга народа» хозяйничает на 1/3 земельного участка размером в 600 квадратных метров. Также в общедолевой собственности у него 4 нежилых помещения. Собственного жилья парламентарий не имеет, хотя в прошлом году был собственником двух квартир. Согласно декларации, депутат снимает однушку площадью в 35 квадратных метров по договору найма. Председатель думского комитетa по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности Руслан Шарифов задекларировал за 2018 год доход в размере почти 5 миллионов 700 тысяч рублей. В совместной и долевой собственности у Руслана Шарифова 9 земельных участков общей площадью около 50 тысяч кв. м, а также автодорога. В индивидуальной собственности числятся жилой дом (502,9 кв. м) и нежилое помещение (904,9 кв.м). Из транспортных средств «единоросс» имеет автомобиль Mersedes Benz S 500. Супруга Руслана Шарифова задекларировала за 2018 год немногим более 400 тысяч рублей. Доктор медицинских наук Дмитрий Шипунов, входящий в состав комитета облдумы по охране здоровья показал за 2018 год доход в размере около 1 миллиона 300 тысяч рублей. Все, что есть у медика - это жилой дом в безвозмездном пользовании (площадь 327,7 кв.м).





Доход Анатолия Якунина - заместителя председателя комиссии регпарламента по противодействию коррупции, в прошлом году составил почти 5 миллионов рублей. В качестве источника средств в декларации депутата указаны продажа автомобиля Lexus LX 570, кредит и накопления. В индивидуальной собственности у Анатолия Якунина, который на момент избрания на первый срок в IV созыв облдумы в 2009 году являлся председателем НП «Высший экономический Совет Волгоградской области», обширные земельные угодья. Площадь участков исчисляется десятками миллионов квадратных метров. Скромный автопарк «единоросса» состоит из машин TOYOTA Land Cruiser 105, LEXUS LX 450 , TOYOTA Land Cruiser 100. Супруга Анатолия Якунина за 2018 год указала доход примерно в 700 тысяч рублей, в собственности - два автомобиля TOYOTA RAV 4. Единоросс Анатолий Бакулин задекларировал за 2018 год 8 млн 761 тысячу рублей - на 1,3 миллиона рублей больше, чем годом ранее. С имуществом 69-летнего депутата все по-прежнему. У него в индивидуальной собственности два земельных участка, площадью 172000 и 2500 кв.м., жилой дом (154,4 кв.м.), две квартиры (118,9 и 74,1 кв.м.), два нежилых помещения и прицеп ТОНАР 8168. Почти не изменился за год доход заместителя председателя Волгоградской областной думы Сергея Булгакова - чуть более 2,7 миллиона рублей. У депутата нет в личной собственности земельных угодий, квартир, жилых домов, а только один легковой автомобиль "Volvo XC 60". Доходы супруги Булгакова небольшие - около 300 тысяч рублей в год. Но она владеет домом (193,2 кв.м) и земельным участком (1487 кв.м).





Главный коммунист в Волгоградской областной думе Алексей Буров, судя по его декларации, прожил 2018 год без финансовых потрясений. Его доход составил чуть более 2,3 миллиона рублей, почти также, как и в 2017-м. Он владеет земельным участком (839 кв.м) и домом (105,4 кв.м), гаражом, двумя нежилыми помещениями и автомобилем "NISSAN X-TRAIL 2.0 COLOMBIA". Также у главы думской фракции КПРФ в долевой собственности (1/3) автопарковка. Супруга коммуниста заработала гораздо меньше мужа. Ее годовой доход составил чуть более 220 тысяч рублей, тогда как годом ранее она декларировала в 10 раз больше - 2,2 млн рублей. Председатель комитета облдумы по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов Татьяна Бухтина отчиталась о доходе в сумме более 2,3 млн рублей - это чуть менее, чем в 2017-м - 2,5 миллиона. В собственности у главного по социальным вопросам депутата - 4 земельных участка, жилой дом, гараж и полквартиры. Никакими средствами передвижения депутат Бухтина на владеет.





Главный единоросс Волгоградской области, заместитель председателя Волгоградской областной думы Сергей Горняков задекларировал чуть более 2,5 миллиона рублей годового дохода. Это примерно также, как и годом ранее. Он по-прежнему является владельцем земельного участка (1285 кв.м), жилого дома (231,2 кв.м). В автопарке депутата - погрузчик ТО-30 и полуприцеп цистерна ГБ-ОТА-20. В три раза больше зарабатывает супруга Сергея Горнякова. В 2018 году она получила доход в сумме 7,2 миллиона рублей против 8,4 миллионов годом ранее. Супруга главного единоросса владеет двумя земельными участками, квартирой, тремя нежилыми помещениями, автомобилем "Мерседес-Бенц GLE 350 D" и грузовым автомобилем "ГАЗ 33022Р". Еще один депутат-единоросс Эдуард Давыдовский отчитался о доходе в 2,2 млн рублей против 1,7 млн рублей в 2017 году. Он владеет квартирой в 46 кв.метров и автомобилем "FORD RENGER". Из декларации депутата Давыдовского исчез земельный участок площадью 1505 кв.м. и гараж. Депутат Юрий Корбаков задекларировал в 2018 году 2,2 миллиона рублей. Он владеет 3 земельными участками (на праве долевой и индивидуальной собственности), долей в доме, 2 нежилыми помещениями, четырьмя машинами. У супруги нардепа есть Lexus RX350. Дмитрий Калашников заработал 2,6 миллиона рублей. Ему принадлежит земельный участок, дом и такая же иномарка как у супруги Юрия Корбакова. Владимир Ефимов, возглавляющий комитет по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию, заработал 2,8 млн рублей, тогда как в 2017-м его доход был больше - 4,6 миллиона. В личной собственности у главного думского агрария земельный участок и дом, две квартиры, гараж, автомобиль " Toyota Land Cruiser 200", мотовездеход "Yamaha YFM 660 R", гидроцикл "Ямаха", три прицепа. В автопарке депутата больше нет автомобиля "Mercedes-Bens S55 AMG". Супруга Владимира Ефимова за прошлый год ничего не заработала, зато в ее собственности три земельных участка, два жилых дома и автомобиль "INFINITI QX70". Депутат-единоросс Павел Иванов, который на момент избрания в облдуму был генеральным директором СП "Волгодеминойл", задекларировал за 2018 год 9,1 млн рублей дохода. В его собственности земельный участок (891 кв.м), квартира, гараж и три автомобиля - Volkswagen Touareg, Volkswagen Passat, УАЗ , а также гидроцикл, две мотолодки и три прицепа к легковому транспортному средству.





