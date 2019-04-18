



Победой завершилась сегодняшняя встреча гандболисток волгоградского клуба “Динамо-Синара” с краснодарской командой “Кубань”, сообщает ИА “Высота 102”. Игра четвертьфинала Чемпионата России по гандболу среди женщин прошла в Волгограде на базе спорткомплекса “Динамо”.

Противоборство на площадке всю игру было практически на равных. Первый тайм завершился со счетом 15:15. Почти весь второй временной отрезок прошел с минимальным разрывом в счете команд. Если в начале на один мяч опережали кубанки, то на 18 минуте волгоградки сравняли счет, а затем и вырвались вперед. До самого конца встречи хозяйки поля сохраняли отрыв. Итог игры - 28:27 в пользу волгоградской команды.





Отметим, что сегодняшняя встреча прошла в 96-ю годовщину создания Всероссийского спортивного общества “Динамо”. Долгие годы общество было главным спортивным центром для сотрудников МВД сначала в Советском Союзе, а затем и в современной России. Что же касается волгоградских гандболисток, то их к оманда вступила в региональное общество “Динамо” в 2003 году.















