Спорт 18.04.2019 20:04
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18.04.2019 20:04
Победой завершилась сегодняшняя встреча гандболисток волгоградского клуба “Динамо-Синара” с краснодарской командой “Кубань”, сообщает ИА “Высота 102”. Игра четвертьфинала Чемпионата России по гандболу среди женщин прошла в Волгограде на базе спорткомплекса “Динамо”.
Противоборство на площадке всю игру было практически на равных. Первый тайм завершился со счетом 15:15. Почти весь второй временной отрезок прошел с минимальным разрывом в счете команд. Если в начале на один мяч опережали кубанки, то на 18 минуте волгоградки сравняли счет, а затем и вырвались вперед. До самого конца встречи хозяйки поля сохраняли отрыв. Итог игры - 28:27 в пользу волгоградской команды.
Отметим, что сегодняшняя встреча прошла в 96-ю годовщину создания Всероссийского спортивного общества “Динамо”. Долгие годы общество было главным спортивным центром для сотрудников МВД сначала в Советском Союзе, а затем и в современной России. Что же касается волгоградских гандболисток, то их команда вступила в региональное общество “Динамо” в 2003 году.
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