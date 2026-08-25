Обвинение в госизмене грозит волгоградцам за съемку атак БПЛА

Жителям Волгоградской области напомнили об административной и уголовной ответственности, которая грозит за фото- и видеосъемку вражеских БПЛА, а также последствий их применения.

Такие кадры, как пояснили в обладминистрации, могут раскрыть стратегически важные данные, что нанесет еще больший ущерб населению и объектам жизненно важной инфраструктуры.

Так, если фото или видео будет способствовать раскрытию позиций российских ПВО, то такой контент для его автора может обернуться статьей о госизмене. Она предусматривает наказание от 12 до 20 лет свободы.

Также уголовная ответственность грозит, если на фото или видео были зафиксированы военные или гражданские объекты, а кадры были выложены в общий доступ или целенаправленно переданы противнику.

Административная ответственность предусматривает крупные штрафы для автора любой съемки атак БПЛА и возникший последствий. В Волгоградской области размер административного взыскания для граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для юрлиц – от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Фото из архива V102.RU