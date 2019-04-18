Журналистов не пустили в Волгоградскую облдуму на совещание по мусорной реформе

При закрытых дверях прошло совещание в Волгоградской областной думе по вопросам вывоза и утилизации ТКО. Съемочная группа ИА «Высота 102» не смогла войти в здание парламента. Полицейский на входе заявил журналисту о том, что у СМИ закончилась аккредитация. Еще на минувшей неделе корреспонденты информагентства беспрепятственно посещали думские мероприятия.

Депутаты впервые с начала работы в регионе регоператора по обращению с отходами посвятили этой теме отдельную встречу. Несколько раз на парламентских заседаниях депутаты предпринимали робкие попытки обозначить проблемы с деятельностью ООО «Управление отходами – Волгоград». Однако тему быстро «сворачивали» под тем предлогом, что она не обозначена в повестке дня.

Сегодняшнее рабочее совещание проходит при думском комитете ЖКХ, жилищной политике и строительству под руководством зампредседателя облдумы, руководителя Экосовета Ирины Соловьевой. На мероприятии с докладами должны выступить председатель комитета ЖКХ и ТЭК Олег Николаев и руководитель облкомприроды Виталий Сазонов. Приглашены также руководство «Управления отходами-Волгоград» и первые лица администраций Волгограда и Волжского.

По сведениям информагентства, на совещании должны подниматься острые проблемы с наличием долгов у регоператора перед субподрядчиками, с внедрением системы раздельного сбора мусора и нехватки контейнерных площадок.