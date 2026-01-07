



В Волгограде на концерт Лолиты Милявской, который должен состояться 20 февраля в ЭкспоЦентре, остается нераспроданным колоссальное количество билетов, даже несмотря на сравнительно демократичную их стоимость. Как сообщает ИА «Высота 102», на утро 7 января доступны к продаже 922 билета.

Отметим, что согласно данным билетных касс, в наличии за две недели до мероприятия даже самые дешевые билеты на концерт Лолиты по цене 3000 рублей. Впрочем, некоторые волгоградцы приобрели билеты и по 8000 и даже по 11000 рублей. Однако довольствоваться шоу в исполнении оскандалившейся неоднократно Лолиты почитатели ее таланта будут, вероятнее всего, в полупустом зале.

Очевидно игнорируя выступление Лолиты, волгоградцы, тем временем, раскупили все билеты на концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум, которые приезжают в город-герой следом за соотечественницей – 21 февраля. На 7 января свободными в продаже на этот концерт остаются всего 62 билета. И это при том, что самый дешевый билет на выступление звездной пары стоит 7000 рублей. Разлетелись, как горячие пирожки, даже билеты по 25 тысяч.

Напомним, ранее волгоградцы записали видеообращение прокурору Волгоградской области с просьбой не допустить выступление Лолиты Милявской в Волгограде. Одновременно в социальных сетях волгоградцы призывали не покупать билеты, тем самым попросту проигнорировав приезд исполнительницы в город-герой.

Нелюбовь волгоградцев к Лолите стала ответом на ее скандальные высказывания, связанные с проведением Россией специальной военной операции на Донбассе, и с ее участием в «голой вечеринке».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru