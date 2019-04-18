Разбойник с четырьмя ножами ограбил в такси жителя Волгограда

Происшествия 18.04.2019 14:07
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18.04.2019 14:07
Подозреваемого в разбойном нападении жителя Николаевска задержали полицейские. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне вечером в полицию Николаевска обратился житель Волгограда, который приехал в райцентр в командировку. Мужчина рассказал, что его ограбил случайный знакомый.
Выяснилось, что волгоградец познакомился в кафе с тремя мужчинами. Они вместе поужинали и отметили знакомство, немного выпив. Вечером, около половины одиннадцатого, они вместе сели в такси. Внезапно один из попутчиков выхватил нож и отнял у приезжего около пяти тысяч рублей. После этого нападавший сбежал.
Однако уйти далеко ему не дали полицейские. Вскоре они задержали подозреваемого - 52-летнего местного жителя. Он признался в преступлении. Стражи порядка изъяли у него 4 ножа и 2 тысячи рублей. Остальное он успел потратить.
Сейчас мужчина взят под стражу. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы за разбой.
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