Аналитика

«Высота 102»ТВ: После весеннего дождя в Волгограде многоэтажка терпит бедствие

Аналитика 17.04.2019 20:01
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17.04.2019 20:01



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: УК «ТЗР» «просит пинка» за протекшую крышу, волгоградские полицейские поймали сибиряка - алиментщика, победный салют громыхнет на сотни миллионов  и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


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