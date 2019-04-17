Расследования

В Волгограде трио "автоподставщиков" выслушало окончательный приговор

Расследования 17.04.2019 16:06
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17.04.2019 16:06


Волгоградский областной суд сегодня рассмотрел апелляционную жалобу осужденных за мошенничество в сфере автострахования и вынес окончательный приговор, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По решению апелляционной инстанции, Виталий Усков, Сергей Ярошка и Владислав Шишов в ближайшее время отправятся в колонию общего режима, но двое проведут там меньше времени, чем им было назначено Центральным районным судом Волгограда.
Так, Ускову наказание снижено с 10 до 7 лет, Ярошке - с 4,5 до 3 лет и 8 месяцев, а у Шишова все осталось без изменений - 3,5 года лишения свободы.
По данным следствия, с декабря 2015 по июнь 2016 года осужденные инсценировали ДТП с участием дорогих иномарок. После совершения подставной аварии, Усков обращался в страховые компании и получал соответствующие выплаты якобы на ремонт. Если страховые отказывались платить, то мошенники смело шли в суд и предоставляли фиктивные документы о ДТП. Ущерб от их преступной деятельности составил более 3 миллионов рублей.
Приговор вступил в законную силу.

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