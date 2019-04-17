



Волгоградский областной суд сегодня рассмотрел апелляционную жалобу осужденных за мошенничество в сфере автострахования и вынес окончательный приговор, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По решению апелляционной инстанции, Виталий Усков, Сергей Ярошка и Владислав Шишов в ближайшее время отправятся в колонию общего режима, но двое проведут там меньше времени, чем им было назначено Центральным районным судом Волгограда.

Так, Ускову наказание снижено с 10 до 7 лет, Ярошке - с 4,5 до 3 лет и 8 месяцев, а у Шишова все осталось без изменений - 3,5 года лишения свободы.

По данным следствия, с декабря 2015 по июнь 2016 года осужденные инсценировали ДТП с участием дорогих иномарок. После совершения подставной аварии, Усков обращался в страховые компании и получал соответствующие выплаты якобы на ремонт. Если страховые отказывались платить, то мошенники смело шли в суд и предоставляли фиктивные документы о ДТП. Ущерб от их преступной деятельности составил более 3 миллионов рублей.

Приговор вступил в законную силу.