Экономика

Волгоградское УФАС просит помощи у граждан по «газовому» делу

Экономика 16.04.2019 15:24
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16.04.2019 15:24


Антимонопольное ведомство в Волгоградской области объявило о сборе документально подтвержденных фактов некачественного оказания услуг по ТО ВКГО. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Волгоградское УФАС, это могут быть, к примеру, копии акта выполненных работ по ТО ВКГО, подписанного с замечаниями по вопросу времени, объема и качества выполненных работ, претензий, жалоб, ответов на них и прочее.
В УФАС пояснили, что в настоящее время рассматривается дело о нарушении антимонопольного законодательства группой лиц в составе АО "Волгоградгоргаз" и ООО "Газпром газораспределение Волгоград" по признакам установления ими монопольно высокой цены на услуги по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО), а также ущемления интересов граждан при установлении слишком короткого гарантийного срока на указанную услугу.
Так, наряду с жалобами на завышенные цены на услуги по ТО ВКГО поступают обращения граждан и по поводу качества оказываемых услуг, где потребители указывают, что работы выполняемые при оказании услуг, выполняются в течение всего лишь "5-7 минут", также потребители выражают сомнения в эффективности данных работ.
В рамках дела был проведен анализ по сопоставлению цен на услуги ТО ВКГО на территории области, который показал, что на следующие виды работ: технический осмотр прибора учета газа, технический осмотр и проверка герметичности внутреннего газопровода, технический осмотр отопительного котла, цены АО "Волгоградгоргаз" и ООО "Газпром газораспределение Волгоград" превышают среднерыночные. 
При этом АО "Волгоградгоргаз" и ООО "Газпром газораспределение Волгоград" устанавливают цену самостоятельно в соответствии с калькуляцией затрат. 
Волгоградское УФАС просит направлять информацию по этому делу в адрес антимонопольного ведомства (Волгоград, ул. 7 Гвардейская д. 12) или на адрес электронной почты [email protected]

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