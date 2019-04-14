У сенаторов от Волгоградской области с доходами стабильно хорошо





Татьяна Лебедева и Елена Попова, представляющие в Совете федерации федерального собрания РФ исполнительный орган государственной власти Волгоградской области, обнародовали сведения о своих доходах за 2018 год, сообщает ИА «Высота 102». Елена Попова (сенатор с сентября 2014 года) – учитель иностранного языка по образованию, в прошлом председатель региональной общественной организации «Много деток», задекларировала годовой доход в сумме 4 миллиона 863 тысячи рублей, супруг Поповой заработал более 2-х миллионов рублей. В долевой собственности у сенатора три земельных участка, три квартиры и два жилых дома. Елена Попова владеет автомобилем BMW 520, Hyundai ix35, а также является совладелицей ВАЗ 21061, в собственности у супруга Поповой - Audi 80 и Audi A4, а также здание автомастерской по ремонту автомобилей. Кроме того, в пользовании у семьи три земельных участка для размещения гаражей и автостоянок и квартира площадью 113 кв.м. Срок окончания полномочий Елены Поповой, как члена Совета Федерации – сентябрь 2019 года.







Сенатор с октября 2014 года, олимпийская чемпионка, бывший министр спорта и молодежной политики Волгоградской области, а также экс-депутат регионального парламента пятого созыва Татьяна Лебедева заработала в 2018 году 6 миллионов 363 тысячи рублей (годом ранее доход сенатора был на миллион меньше).







Супруг Лебедевой показал доход около 400 тысяч рублей. В собственности семьи по-прежнему есть дом в Эстонии (1050 кв м), квартира в Португалии (100 кв м), а также 5 квартир в России. Сенатор Татьяна Лебедева является хозяйкой двух автомобилей - Mercedes-Benz С230 и Toyota Land Cruiser 200. На доходах прославленной легкоатлетки никак не сказался факт лишения ее двух серебряных медалей Олимпийских игр за употребление допинга. Скандал не помешал Татьяне Лебедевой продолжать исполнять обязанности сенатора, хотя согласно ФЗ, одним из условий для наделения полномочиями члена Совета Федерации является безупречная репутация. Также, как и Елена Попова, Татьяна Лебедева должна сложить полномочия сенатора в сентябре 2019 год.



Фото сенаторов: council.gov.ru