Аналитика

«Высота 102»ТВ: В деле о страшном ДТП в Волгограде вскрываются новые подробности

Аналитика 12.04.2019 20:04
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12.04.2019 20:04



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: арест виновника аварии с маршруткой, ужасы улицы Жолудева, губернатор и «добрый татарин», танцы у планетария в День Космонавтики и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


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