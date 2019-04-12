Общество

Турист из Башкортостана рассказал Андрею Бочарову о дорогах в Волгоградской области

Общество 12.04.2019 16:07
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12.04.2019 16:07




Неожиданный разговор о волгоградских дорогах и благоустройстве города-героя Волгограда сегодня состоялся у туриста из Башкортостана с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Как сообщает ИА "Высота 102", пути "доброго татарина", как сам себя назвал турист, и волгоградского губернатора пересеклись на главной высоте России - Мамаевом кургане, где глава региона инспектировал ход работ по реконструкции мемориального комплекса. Гость из Башкортостана оказался общительным и дружелюбным. В свою очередь глава региона также был настроен на приятное общение. Первый вопрос, конечно, был о Волгограде. Андрей Бочаров спросил мужчину, меняется ли город-герой? "Обалденно", - непринужденно ответил собеседник, тут же добавив, что последний раз был в Волгограде проездом в 2000 году. "Как вам дороги, лучше стали?", - поинтересовался губернатор Волгоградской области. "Честно? Вот меня знают все в Ютубе, как добрый татарин. Я честно и искренне говорю, дороги в Волгоградской области - это обалденно", - как на духу выпалил мужчина. Он также сообщил, что проехал 1310 км, а  побывать в Волгограде он мечтал уже давно.
В заключении разговора мужчины пожали друг другу руки, а глава региона посоветовал гостю спустится к подножию Мамаева кургана и прогуляться по новому парку, расположенному напротив стадиона "Волгоград Арена".

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