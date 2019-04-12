"Люди в панике разбегались": появилось новое видео тарана маршруткой остановки в Волгограде

Происшествия 12.04.2019 11:48
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12.04.2019 11:48
Обнародована новая видеозапись смертельной аварии в Дзержинском районе Волгограда. На кадрах, полученных ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, видно, как люди, которые стояли на остановке, в панике разбегаются в разные стороны, а потом подбегают к сбитому маршруткой мужчине. Впечатлительных людей просим не смотреть эти жуткие кадры.
Напомним, страшная авария произошла накануне в 17:20 в Дзержинском районе на улице Исторической. “Hyundai Accent” врезался в “ГАЗель”-маршрутку №46С. Это случилось, когда водитель иномарки стал заворачивать со второго ряда в крайний правый. От удара микроавтобус отбросило на тротуар. Перескочив бордюр и пробив металлическое ограждение, маршрутка врезалась в остановку общественного транспорта “Комплекс "Русь". Стоявший на остановке мужчина погиб на месте. С травмами была госпитализирована 22-летняя девушка - пассажир маршрутки.
28-летний водитель иномарки Алихан Халидов задержан. В отношении него возбуждено по статье “Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека”. Как выяснилось, на машину было выписано 43 штрафа, в том числе за превышение скорости, за повторное превышение скоростного режима, за проезд на красный, за выезд на выделенную полосу. Кроме того, в 2015 году Алихана Халидова лишали водительских прав за выезд на встречку.
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