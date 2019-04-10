«И тебя вылечат»: в Волжском на дебатах делились рецептами спасения медицины

Выборы 10.04.2019 16:38
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10.04.2019 16:38
Первые дебаты участников праймериз «Единой России» состоялись накануне в Волжском. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», свою позицию по волнующему многих вопросу – качеству здравоохранения в регионе – высказали двое действующих депутатов облдумы, две пенсионерки, директор школы и студент. Каждый из участников дебатов привел в зал МБУ КМЦ «Юность» группы поддержки, поэтому зрители были представлены горожанами самых разных возрастов. Зал выглядел вовсе не пустым – по предварительным данным, поддержать выступающих пришли более 200 человек.
Более уверенными и непринужденными выглядели Татьяна Бухтина и Михаил Рогозин – видимо, сказался опыт работы в областной думе. А вот 21-летний студент, заместитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Мирослав Тарара явно волновался и нервничал и во время представления своей «визитной карточки», и, когда отвечал на вопросы. Стоящая рядом с ним директор волжской школы №35 Валентина Рода, депутат Волжской гордумы, чувствуя переживания молодого человека, периодически подбадривала его и даже поглаживала успокоительно по плечу. Но это мало помогало и на смелое заявление молодого человека о наличии у него «серьезных задатков» зал не мог не отреагировать легким смехом.
Тем не менее тема для дебатов была все-таки серьезной – это состояние сегодняшней региональной медицины и пути решения существующих проблем в здравоохранении. Участники дебатов поделились своим видением ситуации, при этом все из них отметили наметившийся позитив в сфере здравоохранения, связанный в первую очередь с реализацией нацпроекта, признав наличие других, еще не решенных проблем – нехватку медиков-специалистов, очереди в поликлиниках и т.д. Выступающие видели разные пути решения существующих проблем – от помощи федерального центра, увеличения количества медиков-«целевиков» и до развития массового спорта и программы долголетия. Вопросы зрителей не застали участников праймериз врасплох. Самые актуальные из них касались местной специфики – например, очередей в поликлинику №5, дефицита кадров в государственных поликлиниках и оттока молодых специалистов в платные клиники.
Интересно, что тема здравоохранения оказалась настолько близка участникам, что некоторые из них поделились откровениями. Например, пенсионерка Вера Ивановна Калашникова, когда говорила о возможностях для жителей Волгоградской области пользоваться высокотехнологичной медпомощью, с гордостью призналась, что ее внук появился на свет благодаря программе ЭКО. А депутат Волгоградской облдумы Михаил Рогозин рассказал, что недавно проходил диспансеризацию. Подробности – в видеоматериале ИА «Высота 102».
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