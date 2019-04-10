Экономика 10.04.2019 12:45
4739 9
10.04.2019 12:45
Факт подорожания топлива на автозаправках ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» на 0,7 % вызвал вопросы у волгоградских антимонопольщиков. Как сообщает ИА «Высота 102», в региональном УФАС сейчас готовится официальный запрос к нефтяникам. «Лукойл» попросят разъяснить причины повышения цен. «В зависимости от ответа и представленных обоснований будем предпринимать дальнейшие шаги в рамках наших полномочий. Что касается других компаний, которые охвачены нашим мониторингом, то они предоставляют информацию, что повышения цен не произошло», - пояснил руководитель УФАС России по Волгоградской области Роман Лучников.
Согласно данным мониторинга УФАС, на 8 апреля стоимость литра бензина марки «ЭКТО-92» на заправках ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» составляла 42,91 руб., бензин АИ-95-К5 стоил 46,53 руб, дизельное топливо - 46,27.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в ноябре 2018 года крупные нефтяные компании подписали специальные соглашения с Минэнерго и ФАС России. Нефтяники обязались сдерживать цены на уровне, установленном правительством. С начала 2019 года рост стоимости топлива, согласно договоренностям, не должен превышать 1,7%. Розничные цены на бензин в Волгоградской области с начала 2019 года выросли как раз примерно на 1,7 %, что не нарушает договоренностей о стабилизации рынка топлива. Тем не менее, зафиксированное в Волгоградской области на прошедшей неделе небольшое повышение цен на топливо встревожило рядовых граждан и вызвало реакцию антимонопольного органа.
Реклама
Популярное по теме
25.03.2019 12:45
11553 19
29.03.2019 10:36
17272 10
09.04.2019 15:22
7018 7
ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" приглашает на работу в г. Котельниково Волгоградской области сотрудников более 20 специальностей10.04.2019 14:07
Сбербанк провел семинар об эмоциональном интеллекте для учителей школ Самарской области10.04.2019 13:49
ВТБ обновляет пакет услуг для VIP-клиентов10.04.2019 12:01
Будущее близко: купить квартиру за один день10.04.2019 10:35
ГК «АГАТ»: более 20 лет успешной работы в Волгоградской области09.04.2019 17:33
«Ростелеком» переходит на «единый» лицевой счет09.04.2019 16:41
С ценами на бензин в Волгоградской области происходят подвижки09.04.2019 15:22
Умеют без бумажки: предприятия региона переходят на «цифру» во взаимоотношениях с энергетиками09.04.2019 14:18
Размещение высокодоходных депозитов в ПАО «МИнБанк» стало ещё доступнее09.04.2019 11:20
В Волгограде состоится встреча с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк09.04.2019 09:54
Банк «Возрождение» запустил вклад «Двойная выгода»08.04.2019 16:52
ВТБ запустил программу автокредитования со ставкой от 3,5%08.04.2019 16:37
Сбербанк предложил малому бизнесу каталог франшиз08.04.2019 15:05
Бытовки волгоградского завода «Красный Октябрь» обретают цивилизованный вид05.04.2019 21:15
Мгновенные переводы Сбербанка вышли в СНГ и ближнее зарубежье05.04.2019 13:21
Реклама