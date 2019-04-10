Экономика

Волгоградское УФАС спросит нефтяников о причинах нового повышения цен на бензин

Экономика 10.04.2019 12:45
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10.04.2019 12:45


Факт подорожания топлива на автозаправках ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» на 0,7 %  вызвал вопросы у волгоградских антимонопольщиков. Как сообщает ИА «Высота 102», в региональном УФАС  сейчас  готовится официальный  запрос к нефтяникам. «Лукойл» попросят разъяснить причины повышения цен. «В зависимости от ответа и представленных обоснований будем предпринимать дальнейшие шаги в рамках наших полномочий. Что касается других компаний, которые охвачены нашим мониторингом, то они предоставляют информацию, что повышения цен не произошло», - пояснил руководитель УФАС России по Волгоградской области Роман Лучников. 
Согласно данным мониторинга УФАС, на  8 апреля стоимость литра бензина марки «ЭКТО-92» на заправках ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» составляла 42,91 руб., бензин АИ-95-К5 стоил 46,53 руб, дизельное топливо - 46,27. 
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в ноябре 2018 года крупные нефтяные компании подписали специальные соглашения с Минэнерго и ФАС России. Нефтяники обязались сдерживать цены на уровне, установленном правительством. С начала 2019 года рост стоимости топлива, согласно договоренностям, не должен превышать 1,7%. Розничные цены на бензин в Волгоградской области с начала 2019 года выросли как раз примерно на 1,7 %, что не нарушает договоренностей о стабилизации рынка топлива. Тем не менее, зафиксированное в Волгоградской области на прошедшей неделе небольшое повышение цен на топливо встревожило рядовых граждан и  вызвало реакцию антимонопольного органа.

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