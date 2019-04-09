С ценами на бензин в Волгоградской области происходят подвижки

Экономика 09.04.2019 15:22
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09.04.2019 15:22
В Волгоградской области за прошедшую неделю зафиксировано небольшое увеличение цен на топливо. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, так, стоимость бензина марки А-92 увеличилась на 0,33% - сейчас средняя цена литра составляет 42 рубля 6 копеек. Поднялся в цене и бензин марки АИ-95 – на 0,37% (45 рублей 70 копеек за литр). Не изменилась при этом по сравнению с прошлой неделей стоимость дизтоплива и бензина марки АИ-98. К слову, волгоградцы обратили внимание на то, что на некоторых заправках цены на самые ходовые марки бензина увеличились примерно на 30 копеек.
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