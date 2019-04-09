Шедевры промышленного искусства родились на Гремячинском ГОКе





Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» вошла в число победителей фотоконкурса «Шедевры промышленного искусства» в рамках выставки «ПРОМ-VOLGA-2019». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, крупнейшая в регионе экспозиция промышленных технологий и оборудования состоялась в выставочном центре «Царицынская ярмарка» при поддержке администрации Волгоградской области, регионального отделения «Российского союза промышленников и предпринимателей» и Волгоградской торгово-промышленной палаты.

Фотоконкурс «Шедевры промышленного искусства» отображает различные аспекты жизни промышленных предприятий Волгоградской области. Ранее компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» уже становилась призером конкурса. В этом году предприятие заняло I место в номинации «Самый лучший цех» с фотографиями рабочих будней в выработках рудника и на сильвинитовой обогатительной фабрике Гремячинского горно-обогатительного комбината.

«На снимке, сделанном в руднике, изображены погрузодоставочная машина Paus и комбайн «Урал 20Р» - проходческая техника, предназначенная для обустройства и ремонта подземных выработок, которая значительно облегчает тяжелый труд шахтеров. Для спуска в выработки, расположенные на глубине более 1 км, огромные машины сначала разбирают на составляющие узлы и агрегаты, затем спускают в выработки и собирают непосредственно в подземном пространстве рудника. Так, например, поступали с изображенным на снимке комбайном «Урал». На спуск в шахту и монтаж комбайна общей массой 130 тонн и длиной 15 метров сотрудникам предприятия потребовалось более 10 дней», - рассказали в компании.

В номинации «Промышленная династия» компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» заняла II место с циклом фотографий будущего поколения «ЕвроХим-ВолгаКалия» во время Дня Семьи на ГОКе. В этот день сотрудники компании приглашают своих детей на предприятие, проводят интересные экскурсии доклады, где в доступной для ребят форме рассказывают о технологиях, используемых в производственном цикле комбината, о профессиях, востребованных на производстве и важности работы по реализации одного из самых масштабных промышленных проектов современной России.

Фото - ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий"