Аналитика

«Высота 102»ТВ: Мусорный хозяин Волгоградской области накопил миллионные долги

Аналитика 08.04.2019 20:43
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08.04.2019 20:43



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: регоператору сферы ТКО нечем платить подрядчикам, основание  посреди нового тротуара шокировало жителей, тень предстоящих выборов нависла над Волгоградской облдумой и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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