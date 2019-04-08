Пять депутатов Волгоградской облдумы захотели в ней остаться









Стали известны имена первых депутатов Волгоградской облдумы, которые изъявили желание баллотироваться кто на третий, а кто и на второй срок. Такие выводы, сообщает ИА "Высота 102", можно сделать на основании данных об участниках праймериз, которое проводит регионального отделение "ЕР". Так, п очти половина всех участников предварительного голосования «Единой России» - это 119 человек, формально к партии не имеют никакого отношения. Только 67 из них – члены партии, 33 – сторонники, 19 – беспартийные. Оргкомитет по проведению внутрипартийной процедуры принимает заявки от возможных претендентов на думские мандаты до конца апреля.

Подавляющее большинство участников праймериз – общественности региона широко не известны. Из действующих народных избранников официально о своем намерении баллотироваться в облдуму нового созыва заявили пока только шестеро человек. Зампредседателя регпарламента Сергей Булгаков, который вновь идет по Палласовскому избирательному округу; депутат-списочник партии «Единая Россия» Татьяна Бухтина снова выдвигается по Волжскому, но уже в качестве одномандатника. На ее место в списочники метит депутат Михаил Рогозин. Сейчас он закреплен за Палласовской территориальной группой. К слову, и Сергей Булгаков, и Станислав Коротков, являющиеся депутатами регпарламента двух созывов, будут "брать" облдуму уже в третий раз.

Депутат Волгоградской городской думы Алексей Волоцков выбрал территориальную группу №13 Краснооктябрьского района. Парламентарий Станислав Коротков участвует в праймериз по своему же Кировскому избирательному округу. Александр Осипов решил сменить локацию – вместо Советской территориальной группы, от которой он был избран в облдуму 5 лет назад, напротив его фамилии значится Калачевский одномандатный округ.

Предварительное голосование по отбору кандидатов в депутаты Волгоградской областной думы от «Единой России» состоится 26 мая. Выборы пройдут в единый день голосования – 8 сентября.















