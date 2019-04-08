Политика

Пять депутатов Волгоградской облдумы захотели в ней остаться

Политика 08.04.2019 11:11
8624 18
08.04.2019 11:11



Стали известны имена первых депутатов Волгоградской облдумы, которые изъявили желание баллотироваться кто на третий, а кто и на второй срок. Такие выводы, сообщает ИА "Высота 102", можно сделать на основании данных об участниках праймериз, которое проводит регионального отделение "ЕР". Так, почти половина всех участников предварительного голосования «Единой России» - это 119 человек,  формально к партии не имеют никакого отношения. Только 67 из них – члены партии, 33 – сторонники, 19 – беспартийные. Оргкомитет по проведению внутрипартийной процедуры принимает заявки от возможных претендентов на думские мандаты до конца апреля. 
Подавляющее большинство участников праймериз – общественности региона широко не известны. Из действующих народных избранников официально о своем намерении баллотироваться в облдуму нового созыва заявили пока только шестеро человек. Зампредседателя регпарламента Сергей Булгаков, который вновь идет по Палласовскому избирательному округу;  депутат-списочник партии «Единая Россия» Татьяна Бухтина снова выдвигается по Волжскому, но уже в качестве одномандатника. На ее место в списочники метит депутат Михаил Рогозин.  Сейчас он закреплен за Палласовской территориальной группой. К слову, и Сергей Булгаков, и Станислав Коротков, являющиеся депутатами регпарламента двух созывов, будут "брать" облдуму уже в третий раз. 
Депутат Волгоградской городской думы Алексей Волоцков выбрал территориальную группу №13 Краснооктябрьского района. Парламентарий Станислав Коротков участвует в праймериз по своему же Кировскому избирательному округу. Александр Осипов решил сменить локацию – вместо Советской территориальной группы, от которой он был избран в облдуму 5 лет назад, напротив его фамилии значится Калачевский одномандатный округ. 
Предварительное голосование по отбору кандидатов в депутаты Волгоградской областной думы от «Единой России»  состоится 26 мая. Выборы пройдут в единый день голосования – 8 сентября.




Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Губернатор Волгоградской области: "Снимите корону и будьте ближе к людям"
13.03.2019 17:33
61801 4
Губернатора Волгоградской области вызвали в Кремль
15.03.2019 11:30
30288 68
Гасан Набиев слагает полномочия депутата Волгоградской областной думы
14.03.2019 11:26
23375 77
Политика
08.04.2019 14:00
Политика 08.04.2019 14:00
2263 2 Обсудить

0
Далее
Политика
04.04.2019 09:30
Политика 04.04.2019 09:30
14497 96 Обсудить

0
Далее
Политика
03.04.2019 17:40
Политика 03.04.2019 17:40
15731 67 Обсудить

0
Далее
Политика
29.03.2019 16:11
Политика 29.03.2019 16:11
23776 25 Обсудить

0
Далее
Политика
28.03.2019 14:06
Политика 28.03.2019 14:06
3563 9 Обсудить

0
Далее
Политика
21.03.2019 17:57
Политика 21.03.2019 17:57
8333 5 Обсудить

0
Далее
Политика
21.03.2019 17:35
Политика 21.03.2019 17:35
6216 0 Обсудить

0
Далее
Политика
21.03.2019 13:10
Политика 21.03.2019 13:10
12136 31 Обсудить

0
Далее
Политика
21.03.2019 11:47
Политика 21.03.2019 11:47
8604 10 Обсудить

0
Далее
Политика
21.03.2019 10:29
Политика 21.03.2019 10:29
6304 23 Обсудить

0
Далее
Политика
19.03.2019 12:47
Политика 19.03.2019 12:47
6602 19 Обсудить

0
Далее
Политика
18.03.2019 10:51
Политика 18.03.2019 10:51
6071 10 Обсудить

0
Далее
Политика
15.03.2019 11:30
Политика 15.03.2019 11:30
30288 68 Обсудить

0
Далее
Политика
14.03.2019 14:26
Политика 14.03.2019 14:26
7965 14 Обсудить

0
Далее
Политика
14.03.2019 11:26
Политика 14.03.2019 11:26
23375 77 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:04
В Волгограде фундамент под странный объект заложили посреди нового тротуараСмотреть фотографии
14:00
В Волгоградской облдуме депутат от ЛДПР сделал политический «каминг-аут»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:09
В Волжском произошла драка со стрельбойСмотреть фотографии
12:58
«Ростелеком» будет развивать системы хранения данных в партнерствеСмотреть фотографии
12:27
В Волгоградской области ищут подозреваемого в убийстве и дезертирствеСмотреть фотографии
12:08
Волгоградец получил два года колонии после ужина в ресторанеСмотреть фотографии
12:01
Студентка из Индии “увела” из магазина в Волгограде кеды и джинсыСмотреть фотографии
11:47
Житель Волгоградской области собирался кормить марихуаной кроликов (ВИДЕО)Cмотреть видео
11:37
Мусорному регоператору Волгоградской области нечем расплачиваться с подрядчикамиСмотреть фотографии
11:13
Ушел из жизни первостроитель - почетный гражданин Волжского Александр РожновСмотреть фотографии
11:11
Пять депутатов Волгоградской облдумы захотели в ней остаться Смотреть фотографии
10:53
Жители Волгоградской области поддаются на «уговоры» врачей привиться против кориСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде будут судить разорившего свой завод директораСмотреть фотографии
08:35
Волгоградская область стала еще более опасной по бешенствуСмотреть фотографии
21:22
В Волгограде столкнулись «ГАЗель» и легковушка - в числе пострадавших подростокСмотреть фотографии
18:43
В Волгоградской области мусорный бизнес отказывается выходить из сумрака Смотреть фотографииCмотреть видео
16:23
Житель Волжского переобулся в гипермаркете и угодил в тюрьмуСмотреть фотографии
15:53
"Ротор" победил калининградскую "Балтику" на "Волгоград-Арене" - 1:0Смотреть фотографии
13:27
Устроила «разборки»: под Волгоградом женщину оштрафовали за нанесение побоев чужому ребёнкуСмотреть фотографии
11:13
В Волгограде обнаружили "подпольное убежище" иностранцевСмотреть фотографии
10:35
На севере Волгограда ночью сгорели четыре автомобиляСмотреть фотографии
10:22
В Волгоградской области столкнулись две иномарки: пострадал ребенокСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде жители брошенного УК дома пережили коммунальную катастрофуСмотреть фотографии
07:22
Жителям улицы Весенней в Волгограде весна не мила из-за мусорного регоператораСмотреть фотографии
05:33
Компания «СОГАЗ-Мед» познакомила пациентов со страховым представителем «Катя»Смотреть фотографии
23:24
Двое детей и женщина попали в больницу после ДТП с грузовиком в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:43
В Волгоградской области антигерой публикаций «Высоты 102» почил в бозеСмотреть фотографии
21:07
Погибшей по вине молодогвардейца семье устанавливают мемориал на волжском кладбищеСмотреть фотографии
16:59
Вкладчики КПК «Диамант» в Волгограде взыскивают свои деньги через судСмотреть фотографии
15:19
Юного титулованного самбиста из Волгограда тепло встретили в ГосдумеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 