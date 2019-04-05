Расследования 05.04.2019 17:22
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05.04.2019 17:22
Волгоградский областной суд вновь признал невиновным бывшего директора благотворительного фонда Дениса Землянского, которого обвиняли в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, инстанция отклонила кассационное представление заместителя регионального прокурора.
Напомним, в ноябре прошлого года Центральный районный суд Волгограда признал Землянского виновным в мошенничестве при приобретении квартир для благотворительного фонда и приговорил к 6 годам колонии общего режима. В январе этого года, рассматривая апелляцию, облсуд Землянского оправдал. Не согласившись с таким решением, гособвинение обжаловало его. Прокуратура настаивала на том, чтобы материалы были направлены на новое рассмотрение.
Напомним, по данным следствия, в 2015 году фонд приобрел две квартиры, принадлежавшие жене Землянского и его приятелю. Стоимость недвижимости была завышена более, чем вдвое. И сделал он это, считает следствие, обманув председателя фонда. В квартирах благотворительный фонд собирался открыть пансионат для пожилых людей. Правда, жилплощадь находилась в непригодном для этого состоянии. Ранее Денис Землянский уже был осужден на 2 года колонии за злоупотребление полномочиями при распоряжении средствами фонда.
Облсуд указал, что Землянский отправил сообщение председателю фонда, в котором он просил одобрить предложения по приобретению фондом этих квартир по рыночной стоимости. При этом он уведомил о своей заинтересованности в этой сделке. Председатель попечительского совета, ознакомившись с предлагаемыми условиями сделки, поддержал и одобрил её.
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