В тюрьму без чина: в Волгограде подтвердили приговор экс-прокурору Среднеахтубинского района

Расследования 05.04.2019 14:58
499 1
05.04.2019 14:58
Сегодня Краснооктябрьский районный суд оставил без изменения приговор бывшему прокурору Среднеахтубинского района Игорю Акимову, сообщает корр. ИА "Высота 102" из зала суда.
Бывший прокурор района пытался добиться смягчения наказания и отмены решения о лишении его классного чина. Прокуратура просила оставить приговор без изменения. Сам Акимов, который общался по видеоконференцсвязи из СИЗО, пояснил суду, что пенсия для него - единственный источник дохода, так как после освобождения ему будет трудно найти работу. Поэтому он просил не лишать его чина старшего советника юстиции. На суде также прозвучало, что с него через суд взыскивают 2 миллиона рублей по ипотеке. Также бывший прокурор района рассказал, как ему приходится в СИЗО. Со слов Акимова, состояние его здоровья заметно ухудшилось, так как пребывание в СИЗО - достаточно серьезное испытание для организма. Осужденный рассказал о недостатке света и воздуха, далеко не лучшей еде. Он подчеркнул, что проведенного в СИЗО времени достаточно для исправления и восстановления социальной справедливости. В своем последнем слове Акимов еще раз отметил, что осознал свою вину и раскаялся. А дальнейшее пребывание за решеткой только ухудшит его здоровье.
Однако апелляционная жалоба осужденного была оставлена без удовлетворения.
Напомним, бывшего прокурора Среднеахтубинского района задержали 8 мая прошлого года по подозрению в получении нескольких сотен тысяч рублей. По имеющимся сведениям, крупная сумма была платой за содействие в назначении условного наказания одному из обвиняемых. Деньги передавались частями. В январе 2019 года Акимова приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии общего режима, а также лишили чина старшего советника юстиции. Экс-прокурор решение суда обжаловал. В СИЗО он уже отсидел 11 месяцев.
Реклама
Популярное по теме
29.03.2019 13:31
19961 14
26.03.2019 17:27
14379 13
22.03.2019 14:55
11009 26
Бизнесмена из Волгограда будут судить за оставленные за рубежом полмиллиарда рублей05.04.2019 12:52
Расследования 05.04.2019 12:52
656 Обсудить
В Волгограде бизнесвумен будут судить за спрятанные миллионы от продажи коров05.04.2019 10:25
Расследования 05.04.2019 10:25
3261 3 Обсудить
В Волгограде за кооператив беглого экс-депутата Госдумы взялись следователи04.04.2019 16:08
Расследования 04.04.2019 16:08
3982 4 Обсудить
Суд в Волгограде «скорректировал» приговор экс-чиновнику Средней Ахтубы за взятку кирпичом04.04.2019 15:11
Расследования 04.04.2019 15:11
5604 5 Обсудить
В Волгограде нерадивый отец за «игру в прятки» с приставами получил судимость04.04.2019 12:38
Расследования 04.04.2019 12:38
2230 2 Обсудить
За убийство двух косуль охотник из Волгограда ответил по закону04.04.2019 11:48
Расследования 04.04.2019 11:48
3283 10 Обсудить
Бывший декан юрфака Волгоградского института бизнеса идет под суд03.04.2019 16:29
Расследования 03.04.2019 16:29
8398 5 Обсудить
Трио наркозакладчиков из Волгограда проведет в тюрьме 27 лет03.04.2019 16:16
Расследования 03.04.2019 16:16
1141 1 Обсудить
В Волгоградской области лже-мебельщик оставил клиентов без денег и дверей02.04.2019 17:28
Расследования 02.04.2019 17:28
4159 2 Обсудить
В Волгограде в ДТП с "маршруткой-призраком" всплывают новые подробности02.04.2019 15:23
Расследования 02.04.2019 15:23
15123 13 Обсудить
Житель Волгограда из-за парковки у подъезда пытался сжечь чужую иномарку02.04.2019 13:19
Расследования 02.04.2019 13:19
2370 4 Обсудить
В Волгограде житель Санкт-Петербурга стал преступником ради билета домой02.04.2019 12:18
Расследования 02.04.2019 12:18
1654 1 Обсудить
Смертельная охота за металлом: погибшие в Волгограде рабочие пытались вытащить трубу02.04.2019 10:26
Расследования 02.04.2019 10:26
6007 12 Обсудить
В Волгограде подтвердили приговор погоревшей на взятках завкафедрой университета в Волжском02.04.2019 10:12
Расследования 02.04.2019 10:12
3952 1 Обсудить
В Волгоградской области гендиректора птицефабрики будут судить за «прятки» с налоговой02.04.2019 09:45
Расследования 02.04.2019 09:45
2262 2 Обсудить
Реклама