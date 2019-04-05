В тюрьму без чина: в Волгограде подтвердили приговор экс-прокурору Среднеахтубинского района





Сегодня Краснооктябрьский районный суд оставил без изменения приговор бывшему прокурору Среднеахтубинского района Игорю Акимову, сообщает корр. ИА "Высота 102" из зала суда.

Бывший прокурор района пытался добиться смягчения наказания и отмены решения о лишении его классного чина. Прокуратура просила оставить приговор без изменения. Сам Акимов, который общался по видеоконференцсвязи из СИЗО, пояснил суду, что пенсия для него - единственный источник дохода, так как после освобождения ему будет трудно найти работу. Поэтому он просил не лишать его чина старшего советника юстиции. На суде также прозвучало, что с него через суд взыскивают 2 миллиона рублей по ипотеке. Также бывший прокурор района рассказал, как ему приходится в СИЗО. Со слов Акимова, состояние его здоровья заметно ухудшилось, так как пребывание в СИЗО - достаточно серьезное испытание для организма. Осужденный рассказал о недостатке света и воздуха, далеко не лучшей еде. Он подчеркнул, что проведенного в СИЗО времени достаточно для исправления и восстановления социальной справедливости. В своем последнем слове Акимов еще раз отметил, что осознал свою вину и раскаялся. А дальнейшее пребывание за решеткой только ухудшит его здоровье.

Однако апелляционная жалоба осужденного была оставлена без удовлетворения.

Напомним, бывшего прокурора Среднеахтубинского района задержали 8 мая прошлого года по подозрению в получении нескольких сотен тысяч рублей. По имеющимся сведениям, крупная сумма была платой за содействие в назначении условного наказания одному из обвиняемых. Деньги передавались частями. В январе 2019 года Акимова приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии общего режима, а также лишили чина старшего советника юстиции. Экс-прокурор решение суда обжаловал. В СИЗО он уже отсидел 11 месяцев.



