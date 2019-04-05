Расследования

В тюрьму без чина: в Волгограде подтвердили приговор экс-прокурору Среднеахтубинского района

Расследования 05.04.2019 14:58
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05.04.2019 14:58


Сегодня Краснооктябрьский районный суд оставил без изменения приговор бывшему прокурору Среднеахтубинского района Игорю Акимову, сообщает корр. ИА "Высота 102" из зала суда.
Бывший прокурор района пытался добиться смягчения наказания и отмены решения о лишении его классного чина. Прокуратура просила оставить приговор без изменения. Сам Акимов, который общался по видеоконференцсвязи из СИЗО, пояснил суду, что пенсия для него - единственный источник дохода, так как после освобождения ему будет трудно найти работу. Поэтому он просил не лишать его чина старшего советника юстиции. На суде также прозвучало, что с него через суд взыскивают 2 миллиона рублей по ипотеке. Также бывший прокурор района рассказал, как ему приходится в СИЗО. Со слов Акимова, состояние его здоровья заметно ухудшилось, так как пребывание в СИЗО - достаточно серьезное испытание для организма. Осужденный рассказал о недостатке света и воздуха, далеко не лучшей еде. Он подчеркнул, что проведенного в СИЗО времени достаточно для исправления и восстановления социальной справедливости. В своем последнем слове Акимов еще раз отметил, что осознал свою вину и раскаялся. А дальнейшее пребывание за решеткой только ухудшит его здоровье.
Однако апелляционная жалоба осужденного была оставлена без удовлетворения.
Напомним, бывшего прокурора Среднеахтубинского района задержали 8 мая прошлого года по подозрению в получении нескольких сотен тысяч рублей. По имеющимся сведениям, крупная сумма была платой за содействие в назначении условного наказания одному из обвиняемых. Деньги передавались частями. В январе 2019 года Акимова приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии общего режима, а также лишили чина старшего советника юстиции. Экс-прокурор решение суда обжаловал. В СИЗО он уже отсидел 11 месяцев.

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