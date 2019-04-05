Пожилых жителей Волгоградской области бесплатно довезут до больниц

Здравоохранение 05.04.2019 10:40
6478 5
05.04.2019 10:40
Около 50 миллионов рублей выделил федеральный бюджет Волгоградской области для закупки 36 автомобилей для выполнения социальной миссии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, комитет социальной защиты объявил электронный аукцион для поиска поставщика машин, которые поступят на баланс районных центров социальной защиты. Вездеходы, которые планируется приобрести, будут доставлять жителей сельской местности старше 65 лет в медучреждения.
Напомним, жители отдаленных районов Волгоградской области, особенно тех, где отсутствует регулярное автобусное сообщение, испытывали проблемы с посещением больниц, расположенных, как правило, в райцентрах. Трудности возникали и при вызове неотложек, особенно во время распутицы. Теперь на приспособленном для езды в сельской местности транспорте доступность для пожилых жителей Волгоградской области медучреждений повысится.
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