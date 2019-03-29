Аналитика

«Высота 102»ТВ: В Волгограде в черную дыру ЖКХ жители платят вне зависимости от существования УК

Аналитика 28.03.2019 20:19
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28.03.2019 20:19



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: болельщик из Нигерии на 9 месяцев задержался в Волгограде после ЧМ, жители аварийных домов платят полным рублем несуществующей УК, полицейские провели «урожайный» рейд 
и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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