Газетный киоск

Волгоградский завод "Нефтегазмаш" признан банкротом

Газетный киоск 27.03.2019 13:56
8904 14
27.03.2019 13:56


Ростов-на-Дону. 27 марта. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Арбитражный суд Волгоградской области признал банкротом ООО "Завод "Нефтегазмаш" (Волгоград) и открыл в отношении предприятия конкурсное производство сроком на полгода, следует из картотеки суда.
Конкурсным управляющим утвержден Валерий Филиппов (союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "Северная Столица"). Его отчет суд назначил на 23 сентября.
В настоящее время на сайте суда размещена только резолютивная часть.
Как указано на сайте предприятия, ОАО "Завод «Нефтегазмаш" является российским производителем высокотехнологического оборудования для нефтяной и газовой отраслей промышленности. Завод осуществляет полный цикл производства оборудования, с момента проектирования до монтажных и пуско-наладочных работ.

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