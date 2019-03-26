Спорт

Все по 100: “Ротор” сыграет на “Волгорад Арене” с "дисконтом"

Спорт 26.03.2019 18:08
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26.03.2019 18:08


Очередную билетную распродажу устроил для волгоградских болельщиков “Ротор”. В пресс-службе клуба рассказали ИА “Высота 102” о том, что на матч с калининградской “Балтикой” все билеты, кроме мест в скайбоксах, будут стоить всего 100 рублей. Встреча пройдет на стадионе “Волгоград Арена” через 12 дней - 7 апреля.
Сейчас волгоградский футбольный клуб занимает 14 позицию в турнирной таблицы ФНЛ Первенства. "Балтика" расположилась двумя строчками ниже.

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