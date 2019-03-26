Все по 100: “Ротор” сыграет на “Волгорад Арене” с "дисконтом"





Очередную билетную распродажу устроил для волгоградских болельщиков “Ротор”. В пресс-службе клуба рассказали ИА “Высота 102” о том, что на матч с калининградской “Балтикой” все билеты, кроме мест в скайбоксах, будут стоить всего 100 рублей. Встреча пройдет на стадионе “Волгоград Арена” через 12 дней - 7 апреля.