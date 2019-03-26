"Гуляли по шпалам": в Волгограде проверят обстоятельства наезда на ребенка товарного поезда





По факту травмирования ребенка на железной дороге в Красноармейском районе начата проверка. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

Напомним, как уже сообщало ИА "Высота 102", ЧП случилось накануне около в 15:10 на перегоне “Шпалопропитка - Татьянка”. По предварительным данным, трое маленьких мальчиков гуляли по железнодорожным путям. При приближении грузового поезда № 3617 один из них не успел убежать с железнодорожного пути. Ребенок получил серьезные травмы ног и был госпитализирован в детскую городскую больницу № 7.

Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.